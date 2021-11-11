Instagram заблокировал аккаунт своего топ-менеджера: система купилась на фейковый некролог

Аферисты использовали функцию, которая увековечивает память ушедших из жизни пользователей. Они также продают услугу блокировки юзеров — цена вопроса $60.

Мошенник добился блокировки аккаунта главы социальной сети Instagram Адама Моссери. Об этом стало известно изданию Motherboard.

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У Instagram есть функция, которая позволяет пользователям сообщать о смерти владельцев аккаунтов. В ответ социальная сеть блокирует учетные записи, не позволяя никому авторизоваться и менять уже опубликованные записи — процедура называется "увековечение" (memorialise). В сентябре алгоритмы Instagram "увековечила" память Адама Моссери, признав его фейковую гибель.

"Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на своей платформе. Все сообщество, занимающееся блокировкой, должно быть раскрыто… это, по сути, темная сторона Instagram", — заявил в онлайн-чате пользователь с ником Syenrai, принявший ответственность за бан Адама Моссери.

Он предоставил журналистам скриншоты электронных писем, которые якобы отправил в Instagram ради обмана. По просьбе социальной сети, мошенник предоставил в доказательство фальшивый некролог, опубликованный в Интернете. Администраторы вскоре разобрались в ситуации и разблокировали учетную запись Адама Моссери, однако другим жертвам такого мошенничества приходится ждать несколько дней или недель.

[ + – ] Увековеченный аккаунт Адама Моссери в Instagram Фото: Vice

По словам Syenrai, некоторые злоумышленники предлагают за деньги блокировать пользователей, которые вам не нравятся. Для этого они находят в Сети некролог какого-либо умершего человека и предоставляют соцсети в качестве доказательства. Ранее Motherboard узнала, что баны в Instagram продают примерно за $60.

"Обработка службой поддержки занимает 1-2 дня. Если некролог был опубликован недавно (в течение той же недели), "цель" будет увековечена. Это работает в 98% случаев", — заявил автор схемы.

Представители Instagram в электронном письме Motherboard признали проблемы с функцией памяти об умерших. По их словам, многие люди злоупотребляют онлайн-формами и используют их, чтобы вредить другим. Компания нанимает исследователей и специалистов по кибербезопасности, чтобы раскрывать схемы обмана и предотвращать случаи мошенничества.

Пресс-служба Instagram утверждает, что при рассмотрении запроса на "увековечение" сотрудники сравнивают фотографии, имя и даты рождения в некрологе и учетной записи. Если же аккаунт был заблокирован неоправданно, владельцы обязаны подтвердить свою личность.

"Очень важно указывать правильную дату рождения и сохранить хотя бы одну свою фотографию, это помогает доказать, что вы являетесь владельцем учетной записи в том случае, когда вас увековечивают или банят", — добавил Syenrai.

Ранее стало известно, как хакеры вынуждают пользователей Instagram рекламировать мошенничество с биткоином. Жертвы взлома соглашаются записывать видео в надежде вернуть доступ к своим аккаунтам.