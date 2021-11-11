Instagram заблокував акаунт свого топменеджера: система купилася на фейковий некролог

Аферисти використовували функцію, яка увічнює пам'ять користувачів, які пішли з життя. Вони також продають послугу блокування користувачів — вартість питання $60.

Шахрай добився блокування облікового запису голови соціальної мережі Instagram Адама Моссері. Про це стало відомо виданню Motherboard.

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В Instagram є функція, яка дозволяє користувачам повідомляти про смерть власників облікових записів. У відповідь соціальна мережа блокує облікові записи, не дозволяючи нікому авторизуватися та змінювати вже опубліковані записи – процедура називається "увічнення" (memorialise). У вересні алгоритми Instagram "увічнили" пам'ять Адама Моссері, визнавши його фейкову загибель.

"Мені здається смішним, що Instagram дозволяє таким речам взагалі відбуватися на своїй платформі. Вся спільнота, яка займається блокуванням, повинна бути розкрита ... це, по суті, темна сторона Instagram", — заявив в онлайн-чаті користувач із ніком Syenrai, який прийняв відповідальність за бан Адама Моссері.

Він надав журналістам скріншоти електронних листів, які нібито надіслав до Instagram заради обману. На прохання соціальної мережі шахрай надав на доказ фальшивий некролог, опублікований в інтернеті. Адміністратори незабаром розібралися в ситуації та розблокували обліковий запис Адама Моссері, проте іншим жертвам такого шахрайства доводиться чекати кілька днів чи тижнів.

[ + – ] Увічнений обліковий запис Адама Моссері в Instagram Фото: Vice

За словами Syenrai, деякі зловмисники пропонують за гроші блокувати користувачів, які вам не подобаються. Для цього вони знаходять у мережі некролог якоїсь померлої людини та надають соцмережі як доказ. Раніше Motherboard дізналася, що бани в Instagram продають приблизно за $60.

"Обробка службою підтримки займає 1-2 дні. Якщо некролог був опублікований нещодавно (протягом того ж тижня), "ціль" буде увічнена. Це працює в 98% випадків", — заявив автор схеми.

Представники Instagram в електронному листі Motherboard визнали проблеми з функцією пам'яті померлих. За їхніми словами, багато людей зловживають онлайн-формами та використовують їх, щоб шкодити іншим. Компанія наймає дослідників і фахівців із кібербезпеки, щоб розкривати схеми обману та запобігати випадкам шахрайства.

Пресслужба Instagram стверджує, що при розгляді запиту на "увічнення" співробітники порівнюють фотографії, ім'я та дати народження в некролозі й обліковому записі. Якщо акаунт був заблокований невиправдано, власники зобов'язані підтвердити свою особистість.

"Дуже важливо вказувати правильну дату народження та зберегти хоча б одну свою фотографію, це допомагає довести, що ви власник облікового запису в тому випадку, коли вас увічнюють або банять", — додав Syenrai.

Раніше стало відомо, як хакери змушують користувачів Instagram рекламувати шахрайство з біткоїном. Жертви злому погоджуються записувати відео, сподіваючись повернути доступ до своїх облікових записів.