Суперкомпьютер на ладони. Nvidia представила самый мощный мини-ПК в мире (видео)

Машина позволит запускать несколько параллельных проектов для обучения искусственного интеллекта, а также создавать роботов. Ее производительность составляет 200 триллионов операций в секунду.

Производитель видеокарт Nvidia разработал миниатюрный суперкомпьютер Jetson AGX Orin, который помещается на ладони. Компания раскрыла его характеристики на официальном сайте.

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Разработчики уверяют, что создали "самый мощный в мире компьютер с искусственным интеллектом", предназначенный для энергоэффективной автономной техники, например, промышленных машин, роботов или медицинского оборудования. При этом габариты устройства составляют 100х100х87 мм.

Суперкомпьютер оснащен процессором с 12-ядрами на базе Cortex-A78AE с частотой 2 ГГц и GPU Nvidia Ampere с частотой 1 ГГц, а также 2048 ядрами CUDA. Nvidia подчеркивает, что Jetson AGX Orin в 6 раз мощнее предыдущей модели, ведь его производительность составляет 200 TOPS (TOPS — сокращение от терафлопс, единицы, измеряющей производительность компьютера, 1 терафлопс равен 1 триллиону операций в секунду, — ред.).

Машина обладает 32 ГБ памяти DRAM LPDDR5 с пропускной способностью 204,8 ГБ/с и 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1. Она поддерживает до 6-ти камер с 16 полосами MIPI CSI-2, может кодировать видео 4K при 60 к/с (два потока) и декодировать кадры разрешением 8K при 30 к/с. Jetson AGX Orin позволяет параллельно запускать несколько приложений искусственного интеллекта и сложные модели, предназначенные для понимания языка или трехмерного восприятия мира.

[ + – ] Процессор суперкомпьютера NVidia Jetson AGX Orin Фото: NVidia

Машина потребляет от 15 Вт до 50 Вт электроэнергии и совместима с компьютером предыдущего поколения Jetson AGX Xavier. Инженеры предусмотрели в ней 5 сетевых портов RJ45, четыре из них выдерживают скорость до 10 Гбит/с. Оборудованы также четыре порта USB 2.0, DisplayPort 1.4a, контакты GPIO, четыре узла UART, три SPI, 4 I2S, восемь I2C, два CAN, DMIC, DSPK.

Сам модуль появится на рынке в первом квартале 2022 года вместе с пакетом инструментов для разработчиков. Последний включает в себя драйверы Jetson Linux, библиотеки, образцы и инструменты для ускорения вывода ИИ, компьютерного зрения, графики, мультимедиа и пр.

"Предварительно обученные модели из каталога NGC оптимизированы таким образом, чтобы клиенты тратили как можно меньше времени и ресурсов на разработку программного обеспечения на основе ИИ", — подчеркнули в Nvidia.

Ранее писали, что Nvidia выводит цифровые аватары в реальный мир в рамках проекта "Омнивселенная". Новая платформа объединит различные технологии компании, в том числе искусственный интеллект. Во время презентации Дженсен Хуанг показал свою виртуальную копия, которая самостоятельно отвечала на вопросы собеседников.