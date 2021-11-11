Суперкомп'ютер на долоні. Nvidia представила найпотужніший міні-ПК у світі (відео)

Машина дозволить запускати кілька паралельних проектів на навчання штучного інтелекту, і навіть створювати роботів. Її продуктивність складає 200 трильйонів операцій на секунду.

Виробник відеокарт Nvidia розробив мініатюрний суперкомп'ютер Jetson AGX Orin, що вміщується на долоні. Компанія розкрила його характеристики на офіційному сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Розробники запевняють, що створили "найпотужніший у світі комп'ютер зі штучним інтелектом", призначений для енергоефективної автономної техніки, наприклад, промислових машин, роботів чи медичного обладнання. При цьому габарити пристрою становлять 100х100х87 мм.

Суперкомп'ютер оснащений процесором із 12-ядрами на базі Cortex-A78AE із частотою 2 ГГц та GPU Nvidia Ampere з частотою 1 ГГц, а також 2048 ядрами CUDA. Nvidia підкреслює, що Jetson AGX Orin у 6 разів потужніший за попередню модель, адже його продуктивність становить 200 TOPS (TOPS — скорочення від терафлопс, одиниці, що вимірює продуктивність комп'ютера, 1 терафлопс дорівнює 1 трильйону операцій на секунду, — ред.).

Машина має 32 ГБ пам'яті DRAM LPDDR5 з пропускною здатністю 204,8 ГБ/с та 64 ГБ флешпам'яті eMMC 5.1. Вона підтримує до 6 камер із 16 смугами MIPI CSI-2, може кодувати відео 4K при 60 к/с (два потоки) і декодувати кадри роздільною здатністю 8K при 30 к/с. Jetson AGX Orin дозволяє паралельно запускати кілька програм штучного інтелекту та складні моделі, призначені для розуміння мови або тривимірного сприйняття світу.

[ + – ] Процесор суперкомп'ютера NVidia Jetson AGX Orin Фото: NVidia

Машина споживає від 15 Вт до 50 Вт електроенергії та сумісна з комп'ютером попереднього покоління Jetson AGX Xavier. Інженери передбачили в ній 5 мережевих портів RJ45, чотири з них витримують швидкість до 10 Гбіт/с. Обладнано також чотири порти USB 2.0, DisplayPort 1.4a, контакти GPIO, чотири вузли UART, три SPI, 4 I2S, вісім I2C, два CAN, DMIC, DSPK.

Сам модуль з'явиться на ринку в першому кварталі 2022 року разом із пакетом інструментів для розробників. Останній включає драйвери Jetson Linux, бібліотеки, зразки й інструменти для прискорення виведення ШІ, комп'ютерного зору, графіки, мультимедіа й ін.

"Попередньо навчені моделі з каталогу NGC оптимізовані таким чином, щоб клієнти витрачали якнайменше часу та ресурсів на розробку програмного забезпечення на основі ШІ", — підкреслили в Nvidia.

Раніше писали, що Nvidia виводить цифрові аватари в реальний світ у межах проекту "Омнівсесвіт". Нова платформа поєднає різні технології компанії, у тому числі штучний інтелект. Під час презентації Дженсен Хуанг показав свою віртуальну копію, яка самостійно відповідала на запитання співрозмовників.