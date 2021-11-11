Инженеры разработали сверхбыстрый графеновый аккумулятор: 10 000 мАч за полчаса (видео)

Внешняя батарея вместе со специальной зарядкой обойдутся в $105. К ней можно подключать смартфоны и ноутбуки, поддерживающие USB-C.

Компания Elecjet разработала портативный аккумулятор Apollo Ultra на основе графена, которая заряжается в 6 раз быстрее литий-ионных аналогов. Об этом устройстве пишет издание The Verge.

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Как уверяет производитель, новый power bank обладает емкостью 10 тыс. мАч и способен заряжаться с нуля до максимума всего за 27 мин. Для этого его необходимо подключить к зарядному устройству GaN мощностью 100 Вт. При этом аккумулятор способен выдержать более 2500 циклов, прежде чем его максимальная емкость снизится на 20% — это примерно в 5 раз больше обычных батарей. Сейчас Apollo Ultra продают на краудфаундинговой платформе Indiegogo за $65, а зарядку к нему — за $50.

Графеновые аккумуляторы слишком дорогие в производстве, однако Elecjet при помощи запатентованной технологии Real Graphene USA объединила этот материал с литием для создания композитных электродов, которые намного лучше проводят ток и ускоряют процесс зарядки.

Apollo Ultra оснастили разъемами USB-A и одним USB-C PD 3.0, последний выдерживает мощность до 100 Вт для быстрой зарядки аккумулятора и выдает 65 Вт — достаточное количество энергии для зарядки многих ноутбуков с USB-C. Кроме того, накопитель поддерживает технологию быстрой зарядки PPS от Samsung, его емкости хватает, чтобы подзарядить смартфон 2 или 3 раза подряд. Порт USB-A обеспечивает максимальную выходную мощность 18 Вт.

[ + – ] Устройство заряжает телефон Фото: Скриншот

Обозреватель Томас Райкер из The Verge получил тестовый образец Apollo Ultra и обнаружил, что устройство заряжается с нуля до 99% за 27 мин., а еще через 1,5 мин. индикатор показывает 100%. Elecjet утверждает, что это незначительная ошибка, и батарея заряжается на 99,999% за 27 мин. В остальном павербанк заряжается равномерно: 25% за 6,5 мин., 50% за 13 мин. и 80% примерно за 21 мин.

Для сравнения аналитик попытался зарядить при помощи того же устройства GaN внешнюю литий-ионную батарею аналогичной емкости (10 000 мАч), купленную за $20 на AliExpress — процесс занял более трех часов. Таким образом он подтвердил, что Apollo Ultra как минимум в 5 раз быстрее конкурентов. Он также подключил павербанк Elecjet к зарядке от MacBook на 29 Вт и зарядил его за 74 мин., что ожидаемо для менее мощного устройства.

Компания утверждает, что выходная мощность Apollo Ultra в 87 Вт разделяется между 2-мя устройствами, но на деле получается весьма странная ситуация. Томас Рикер попытался одновременно зарядить MacBook через порт USB-C, а также iPhone X и Oppo Find X3 Pro через порт USB-A. Изначально ноутбук показывал зарядку в 65 Вт, но после подключения одного из смартфонов мощность падала до 5 Вт.

Как обнаружил журналист, Apollo Ultra лишь немного нагрелся после 20 циклов по сравнению с эталонным литий-ионным аккумулятором. Elecjet заявила, что их накопитель оснащен 8-ю механизмами безопасности и что при испытаниях температура никогда не превышала 42°C. При этом Apollo Ultra несколько толще литий-ионного аналога при таком же количестве электронов. Это из-за более крупного силового модуля, который требуется для более высокой входной и выходной мощности. Elecjet пообещала уменьшить размеры модели следующего поколения, чтобы они соответствовали более медленным устройствам.

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