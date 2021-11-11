Інженери розробили надшвидкий графеновий акумулятор: 10 000 мАг за пів години (відео)

Зовнішня батарея разом із спеціальною зарядкою обійдуться у $105. До неї можна підключати смартфони та ноутбуки, що підтримують USB-C.

Компанія Elecjet розробила портативний акумулятор Apollo Ultra на основі графену, яка заряджається в 6 разів швидше за літій-іонні аналоги. Про цей пристрій пише видання The Verge.

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Як запевняє виробник, новий power bank має ємність 10 тис. мАг і здатний заряджатися з нуля до максимуму всього за 27 хв. Для цього його потрібно підключити до зарядного пристрою GaN потужністю 100 Вт. При цьому акумулятор здатний витримати більше 2500 циклів, перш ніж його максимальна ємність знизиться на 20% — це приблизно в 5 разів більше за звичайні батареї. Зараз Apollo Ultra продають на краудфаундинговій платформі Indiegogo за $65, а зарядку до нього – за $50.

Графенові акумулятори дуже дорогі у виробництві, проте Elecjet за допомогою запатентованої технології Real Graphene USA об'єднала цей матеріал з літієм для створення композитних електродів, які набагато краще проводять струм та прискорюють процес заряджання.

Apollo Ultra оснастили роз'ємами USB-A та одним USB-C PD 3.0, останній витримує потужність до 100 Вт для швидкого заряджання акумулятора та видає 65 Вт – достатню кількість енергії для заряджання багатьох ноутбуків з USB-C. Крім того, накопичувач підтримує технологію швидкого заряджання PPS від Samsung, його ємності вистачає, щоб підзарядити смартфон 2 або 3 рази поспіль. Порт USB-A забезпечує максимальну вихідну потужність 18 Вт.

[ + – ] Пристрій заряджає телефон Фото: Скриншот

Оглядач Томас Райкер з The Verge отримав тестовий зразок Apollo Ultra та виявив, що пристрій заряджається з нуля до 99% за 27 хв., а ще через 1,5 хв. індикатор відображає 100%. Elecjet стверджує, що це незначна помилка і батарея заряджається на 99,999% за 27 хв. В іншому павербанк заряджається поступово: 25% за 6,5 хв., 50% за 13 хв. та 80% приблизно за 21 хв.

Для порівняння, аналітик спробував зарядити за допомогою того ж пристрою GaN зовнішню літій-іонну батарею аналогічної ємності (10 000 мАг), куплену за $20 на AliExpress — процес зайняв більше трьох годин. Таким чином він підтвердив, що Apollo Ultra як мінімум у 5 разів швидше за конкурентів. Він також підключив павербанк Elecjet до зарядки від MacBook на 29 Вт і зарядив його за 74 хв., що очікувано для менш потужного пристрою.

Компанія стверджує, що вихідна потужність Apollo Ultra в 87 Вт розділяється між двома пристроями, але насправді виходить дуже дивна ситуація. Томас Рікер спробував одночасно зарядити MacBook через порт USB-C, а також iPhone X та Oppo Find X3 Pro через порт USB-A. Спочатку ноутбук показував зарядку 65 Вт, але після підключення одного зі смартфонів потужність падала до 5 Вт.

Як виявив журналіст, Apollo Ultra лише трохи нагрівся після 20 циклів порівняно з еталонним літій-іонним акумулятором. Elecjet заявила, що їх накопичувач оснащений 8 механізмами безпеки і що при випробуваннях температура ніколи не перевищувала 42°C. При цьому Apollo Ultra трохи товщі літій-іонного аналога при такій кількості електронів. Це через більший силовий модуль, який потрібний для вищої вхідної та вихідної потужності. Elecjet пообіцяла зменшити розміри моделі наступного покоління, щоб вони відповідали повільнішим пристроям.

Раніше писали, що вчені створили гнучкі та надпровідні акумулятори з дерева. Матеріал, схожий на папір, показав у 100 разів кращу ефективність порівняно з іншими іонними провідниками на основі полімерів.