IBM совершила прорыв в области квантовых вычислений благодаря мощному чипу (видео)

Новый процессор Eagle может обрабатывать 127 кубитов, что является показателем мощности квантовых компьютеров и их преимущества перед классическими суперкомпьютерами.

IBM создала квантовый процессор, способный обрабатывать информацию, настолько сложную, что классический компьютер не сможет с ней справиться в принципе. Об этом в передаче Axios on HBO рассказал гендиректор IBM Арвинд Кришна.

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Квантовые вычисления могут помочь решить проблемы, которые слишком сложны даже для самых мощных современных суперкомпьютеров, например, выяснение того, как сделать батареи лучшего качества или улавливать выбросы углерода. Так, недавно IBM заявила, что ее новый процессор Eagle может обрабатывать 127 кубитов, что является показателем мощности квантовых вычислений: превысив порог в 100 кубитов, ученые достигли рубежа, который позволяет кванту превзойти мощность традиционного компьютера.

Господин Кришна пояснил, как работает процессор и почему суперкомпьютер не сможет справиться с задачей, которую квантовый компьютер решает за короткое время. По его словам, для моделирования Eagle понадобится больше классических битов, чем атомов на планете Земля.

"Но может ли квантовая машина решить любую проблему? Нет", — подчеркнул Кришна.

Из официального релиза стало известно, что IBM решила проблему охлаждения (как известно, для производства кубитов нужны мощные криогенные холодильники). Инженеры компании нашли способ, как производить больше кубитов и при этом сделать систему охлаждения более компактной. Однако подробности не раскрываются.

В следующем году компания намерена приступить к выпуску чипов Osprey с 433 кубитами и Condor с 1 121 кубитом, которые будут близки к так называемому "квантовому преимуществу", когда квантовые компьютеры действительно превзойдут классические.

По словам Дарио Гила, старшего вице-президента IBM, квантовые машины еще нескоро потеснят традиционные: в течение некоторого времени будут задействоваться мощности обеих систем. Также он рассказал, что в течение 2-х лет компания планирует усовершенствовать процессоры.

[ + – ] процессор Eagle

По словам Кришны, квантовые вычисления могут занять важное место в IT-сфере в ближайшие годы, однако некоторые айтишники полагают, что должны пройти десятилетия прежде, чем квантовые компьютеры станут обыденными.

"Кроме того, появление квантовых вычислений также создает "уникальную проблему", — говорит топ-менеджер. "Большая часть современной криптографии основана на сокрытии данных таким образом, чтобы современные компьютеры тратили много времени и ресурсов на взлом. А вот квантовые компьютеры смогут взломать многие из сегодняшних систем шифрования за секунды".

Ранее мы писали о том, что ученые собираются организовать квантовый спутниковый Интернет. Это позволит передавать данные безопасно и на большие расстояния.