IBM здійснила прорив у галузі квантових обчислень завдяки потужному чипу (відео)

Новий процесор Eagle може обробляти 127 кубітів, що є показником потужності квантових комп'ютерів і їхньої переваги перед класичними суперкомп'ютерами.

IBM створила квантовий процесор, здатний обробляти інформацію настільки складну, що класичний комп'ютер не зможе з нею впоратися в принципі. Про це в передачі Axios on HBO розповів гендиректор IBM Арвінд Крішна.

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Квантові обчислення можуть допомогти вирішити проблеми, які надто складні навіть для найпотужніших сучасних суперкомп'ютерів, наприклад, з'ясування того, як зробити батареї кращої якості або вловлювати викиди вуглецю. Так, нещодавно IBM заявила, що її новий процесор Eagle може обробляти 127 кубітів, що є показником потужності квантових обчислень: перевищивши поріг 100 кубітів, учені досягли рубежу, який дозволяє кванту перевершити потужність традиційного комп'ютера.

Пан Крішна пояснив, як працює процесор і чому суперкомп'ютер не зможе впоратися з завданням, яке квантовий комп'ютер вирішує за короткий час. За його словами, для моделювання Eagle потрібно більше класичних бітів, ніж атомів на планеті Земля.

"Але чи може квантова машина вирішити будь-яку проблему? Ні", — наголосив Крішна.

Із офіційного релізу стало відомо, що IBM вирішила проблему охолодження (як відомо, для кубітів потрібні потужні кріогенні холодильники). Інженери компанії знайшли спосіб, як виготовляти більше кубітів і при цьому зробити систему охолодження компактнішою. Проте подробиці не розкриваються.

У наступному році компанія має намір приступити до випуску чипів Osprey із 433 кубітами та Condor із 1121 кубітом, які будуть близькі до так званої "квантової переваги", коли квантові комп'ютери справді перевершать класичні.

За словами Даріо Гіла, старшого віцепрезидента IBM, квантові машини ще нескоро потіснять традиційні: протягом деякого часу задіятимуться потужності обох систем. Також він розповів, що протягом 2-х років компанія планує удосконалити процесори.

[ + – ] процесор Eagle

За словами Крішни, квантові обчислення можуть зайняти важливе місце в IT-сфері найближчими роками, проте деякі айтішники вважають, що мають пройти десятиліття, перш ніж квантові комп'ютери стануть звичайними.

"Крім того, поява квантових обчислень також створює "унікальну проблему", — каже топменеджер. — Більшість сучасної криптографії заснована на приховуванні даних таким чином, щоб сучасні комп'ютери витрачали багато часу та ресурсів на злом. А ось квантові комп'ютери зможуть зламати багато які з сьогоднішніх систем шифрування за секунди".

Раніше ми писали про те, що вчені мають намір організувати квантовий супутниковий інтернет. Це дозволить передавати дані безпечно та на великі відстані.