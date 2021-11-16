Зарядка ускорится в 10 раз: в Нидерландах изготовили новое поколение литиевых батарей

Ученые получили более прочный и компактный материал, который может заменить графит в аккумуляторах для электрокаров и электронных устройствах.

Университет Твенте (Нидерланды) разработал литий-ионный элемент для батарей с "открытой" структурой, способный в 10 раз ускорить зарядку устройств. Об этом пишет сайт университета.

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Многие ученые стремятся создать альтернативные материалы, которые смогут увеличить эффективность аккумуляторов нового поколения. Нидерландская команда сосредоточилась на замене анода, положительно заряженного электрода. В настоящее время они изготавливаются из графита, который ломается при очень быстрой зарядке.

Перспективной заменой считаются материалы с микроскопическими порами, которые обещают лучший контакт с жидким электролитом и поглощение ионов лития. Однако у них есть и большой недостаток — хаотичное расположение каналов в пористой структуре может привести к их разрушению во время зарядки или к снижению плотности и емкости, а также к накоплению литиевых ионов на поверхности электрода.

В своем исследовании команда представила принципиально новый материал под названием ниобат никеля, лишенный описанных выше недостатков. По словам ученых, он имеет открытую и упорядоченную кристаллическую структуру с одинаковыми каналами для переноса ионов лития. Физики установили анод из ниобата никеля в аккумулятор и обнаружили, что скорость зарядки увеличилась в 10 раз.

Экспериментальная батарея получила емкость около 244 мАч/г и сохранила 81% спустя 20 тыс. циклов. При этом анод из ниобата никеля намного меньше графитового, имеет более высокую объемную плотность энергии, проще в производстве и не требует стерильно чистой комнаты для изготовления.

Авторы предлагают использовать новый материал для питания электрооборудования, нуждающегося в быстрой зарядке и создания более емких батарей для электромобилей. Однако для этого необходимо провести много исследований и найти способы адаптировать электроды для использования в существующей технике.

Ранее Elecjet представила новый аккумулятор на 10 000 мАч, который заряжается за полчаса. Такой "павербанк" может подпитывать смартфоны и ноутбуки, а стоит всего $105 вместе с зарядным устройством. Как объяснили физики, секрет дешевизны заключается в композитном материале из графена и лития.

Писали также, что ученые создали аккумуляторы на основе дерева, похожие на бумагу. Они гнутся, но при этом работают в 100 раз эффективнее других полимерных батарей.