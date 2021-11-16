Калифорнийский стартап создаст гарнитуру, превращающую мысли в слова (видео)

Возможно, что однажды устройство Cognixion One будет использоваться людьми для расширения реальности и посещения метавселенной.

Калифорнийский стартап по созданию нейронных интерфейсов Cognixion недавно презентовал гарнитуру, обеспечивающую так называемое дополненное альтернативное общение (Augmentative alternate communication, AAC), призванную помочь людям с физическими или неврологическими проблемами. Компания получила финансирование в размере $12 млн от нескольких инвесторов, сообщает издание interestingengineering.com.

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Раньше технология AAC использовалась исключительно в специализированных устройствах, а теперь она вполне может быть внедрена в обычные смартфоны и другие мобильные гаджеты, наряду с технологией отслеживания взгляда.

"Cognixion хочет пойти еще дальше и разработать нейронный интерфейс, который не только сможет понять, о чем думает человек, но и переведет мысли в речь", — пишет СМИ.

Стартап уже разработал продукт под названием Cognixion One, который состоит из гарнитуры дополненной реальности в сочетании с неинвазивным интерфейсом "мозг-компьютер". Гарнитура стимулирует зрительную кору — область мозга, которая принимает и анализирует визуальные сигналы, в то время как беспроводной интерфейс считывает нейронную активность, интерпретирует ее и отправляет обратно в гарнитуру для дальнейших действий.

Гаджет пока что тестируется и, судя по видео, весьма успешно. Пользователи могут вводить команды при помощи клавиатуры, так как гарнитура подключается к ПК, смартфону или ноутбуку по USB-кабелю или Wi-Fi. Но может работать и автономно не без помощи 4G LTE. Стоит отметить, что на экран гарнитуры выводятся не только слова и фразы, но и смайлики.

В дополнение к устройству стартап также создает алгоритмы машинного обучения и использует искусственный интеллект для разработки языковой системы, которая может адаптироваться к уникальному стилю общения каждого пользователя. Таким образом система сможет более эффективно распознавать то, что пользователь собирается сказать или сделать.

Одна из функций, над которой будет работать стартап, — это невербальное общение человека через гарнитуру с голосовыми помощниками вроде Alexa или Siri. Эта возможность позволит людям управлять интеллектуальными устройствами и элементами "умного" дома, а также получать доступ к разного рода информации.

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"В ближайшем будущем наши инновации станут фундаментальной частью метавселенной, как биологический интерфейс плюс высокоадаптивные алгоритмы, открывающие новые варианты использования XR (расширенной реальности — ред.)", — сказал Андреас Форсланд, основатель и генеральный директор Cognixion.