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Калифорнийский стартап создаст гарнитуру, превращающую мысли в слова (видео)

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Cognixion One, дополненная реальность, гарнитура, VR-гарнитура

Возможно, что однажды устройство Cognixion One будет использоваться людьми для расширения реальности и посещения метавселенной.

Калифорнийский стартап по созданию нейронных интерфейсов Cognixion недавно презентовал гарнитуру, обеспечивающую так называемое дополненное альтернативное общение (Augmentative alternate communication, AAC), призванную помочь людям с физическими или неврологическими проблемами. Компания получила финансирование в размере $12 млн от нескольких инвесторов, сообщает издание interestingengineering.com.

Раньше технология AAC использовалась исключительно в специализированных устройствах, а теперь она вполне может быть внедрена в обычные смартфоны и другие мобильные гаджеты, наряду с технологией отслеживания взгляда.

"Cognixion хочет пойти еще дальше и разработать нейронный интерфейс, который не только сможет понять, о чем думает человек, но и переведет мысли в речь", — пишет СМИ.

Стартап уже разработал продукт под названием Cognixion One, который состоит из гарнитуры дополненной реальности в сочетании с неинвазивным интерфейсом "мозг-компьютер". Гарнитура стимулирует зрительную кору — область мозга, которая принимает и анализирует визуальные сигналы, в то время как беспроводной интерфейс считывает нейронную активность, интерпретирует ее и отправляет обратно в гарнитуру для дальнейших действий.

Гаджет пока что тестируется и, судя по видео, весьма успешно. Пользователи могут вводить команды при помощи клавиатуры, так как гарнитура подключается к ПК, смартфону или ноутбуку по USB-кабелю или Wi-Fi. Но может работать и автономно не без помощи 4G LTE. Стоит отметить, что на экран гарнитуры выводятся не только слова и фразы, но и смайлики.

В дополнение к устройству стартап также создает алгоритмы машинного обучения и использует искусственный интеллект для разработки языковой системы, которая может адаптироваться к уникальному стилю общения каждого пользователя. Таким образом система сможет более эффективно распознавать то, что пользователь собирается сказать или сделать.

Одна из функций, над которой будет работать стартап, — это невербальное общение человека через гарнитуру с голосовыми помощниками вроде Alexa или Siri. Эта возможность позволит людям управлять интеллектуальными устройствами и элементами "умного" дома, а также получать доступ к разного рода информации.

Cognixion One, интерфейс
Так будет выглядеть интерфейс улучшенной модели Cognixion One

"В ближайшем будущем наши инновации станут фундаментальной частью метавселенной, как биологический интерфейс плюс высокоадаптивные алгоритмы, открывающие новые варианты использования XR (расширенной реальности — ред.)", — сказал Андреас Форсланд, основатель и генеральный директор Cognixion.