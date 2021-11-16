Каліфорнійський стартап створить гарнітуру, яка перетворює думки на слова (відео)

Можливо, одного разу пристрій Cognixion One буде використовуватися людьми для розширення реальності та відвідування метавсесвіту.

Каліфорнійський стартап зі створення нейронних інтерфейсів Cognixion нещодавно презентував гарнітуру, що забезпечує так зване доповнене альтернативне спілкування (Augmentative alternate communication, AAC), покликану допомогти людям із фізичними чи неврологічними проблемами. Компанія отримала фінансування в розмірі $12 млн від кількох інвесторів, повідомляє видання interestingengineering.com.

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Раніше технологія AAC використовувалася винятково в спеціалізованих пристроях, а тепер вона цілком може бути впроваджена у звичайні смартфони та інші мобільні гаджети, поряд із технологією відстеження погляду.

"Cognixion хоче піти ще далі і розробити нейронний інтерфейс, який не тільки зможе зрозуміти, про що думає людина, а й переведе думки в мову", — пише ЗМІ.

Стартап уже розробив продукт під назвою Cognixion One, який складається з гарнітури доповненої реальності в поєднанні з неінвазивним інтерфейсом "мозок-комп'ютер". Гарнітура стимулює зорову кору — область мозку, яка приймає та аналізує візуальні сигнали, у той час як бездротовий інтерфейс зчитує нейронну активність, інтерпретує її та відправляє назад у гарнітуру для подальших дій.

Гаджет наразі тестується і, судячи з відео, досить успішно. Користувачі можуть вводити команди за допомогою клавіатури, оскільки гарнітура підключається до ПК, смартфона або ноутбука USB-кабелем або Wi-Fi. Але може працювати й автономно за допомогою 4G LTE. Варто зазначити, що на екран гарнітури виводяться не лише слова та фрази, а й смайлики.

На додаток до пристрою, стартап також створює алгоритми машинного навчання та використовує штучний інтелект для розробки мовної системи, яка може адаптуватися до унікального стилю спілкування кожного користувача. Таким чином, система зможе більш ефективно розпізнавати те, що користувач збирається сказати чи зробити.

Одна з функцій, над якою працюватиме стартап, — це невербальне спілкування людини через гарнітуру з голосовими помічниками на зразок Alexa або Siri. Ця можливість дозволить людям керувати інтелектуальними пристроями та елементами "розумного" будинку, а також отримувати доступ до різноманітної інформації.

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"У найближчому майбутньому наші інновації стануть фундаментальною частиною метавсесвіту, як біологічний інтерфейс плюс високоадаптивні алгоритми, які відкривають нові варіанти використання XR (розширеної реальності — ред.)", — сказав Андреас Форсланд, засновник та генеральний директор Cognixion.