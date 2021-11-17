Исправляет сайты и спасает от рутины: эксперт рассказал, как ИИ меняет Интернет

После многолетнего обучения алгоритмы помогают людям обрабатывать большие объемы данных, продавать товары и многое другое.

Интернет разительно меняется с развитием технологий искусственного интеллекта. Об этом главный технический директор IT-компании accessiBe Найв Пенсо рассказал в колонке издания Forbes.

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По его словам, сейчас многие отрасли полагаются на алгоритмы машинного обучения, чтобы повысить производительность и качество работы. При помощи искусственного интеллекта компании по всему миру взаимодействуют с пользователями Интернета и анализируют ситуацию. К примеру, в медицине "умные" системы запускают для поиска, сбора, хранения и стандартизации данных различных форматов из Интернета. ИИ уже снимает с врачей часть рутинных задач, а также помогает им быстрее составлять планы лечения и подбирать медикаменты индивидуально для каждого пациента.

Если мы хотим быть по-настоящему инклюзивным как общество и преодолеть разрыв в доступности Сети, нам необходимо использовать более масштабируемые решения, такие как искусственный интеллект. ИИ чрезвычайно полезен а этом качестве, ведь люди с ограниченными возможностями часто не могут использовать современные сайты. Фактически, только 2% из 350 млн активных веб-сайтов хоть как-то доступны таким пользователям. Явление называется "разрыв в доступности Интернета", а ИИ может стать эффективным способом для его преодоления.

Чтобы решить проблему вручную, специалистам необходимо тратить много времени и ресурсов. С другой стороны, современные платформы позволяют легко создавать веб-сайты за считанные минуты. Поскольку доступность не встроена в их функционал, разрыв только увеличивается. Однако программисты долгие годы обучали нейросети, чтобы предоставить создателям сайтов возможность быстро наладить доступность без изменения исходного кода. Более того, ИИ может исправлять недостатки на миллионах веб-ресурсов по всему миру с автоматическим обновлением.

"Важно убедиться, что используемые инструменты тестируют веб-сайты на предмет различных нарушений, включая судороги, СДВГ, когнитивные нарушения, дислексию, слепоту, слабое зрение и двигательные нарушения. Поэтому для оценки доступности веб-сайта с учетом всех ограниченных возможностей", — пишет Найв Пенсо.

Машинные алгоритмы особенно важны для обширных отраслей. К примеру, в розничной торговле и электронной коммерции необходимо постоянно анализировать большие объемы данных, чтобы продавать больше товаров. Искусственный интеллект также предлагает персонализированные рекомендации, таргетную рекламу и даже консультирует потенциальных клиентов по различным вопросам вместо людей-операторов.

Одним из примером коммерческого использования ИИ в интернете является цифровой голосовой помощник компании Amazon, Alexa, является отличным примером использования ИИ, но компания использует технологию и в других аспектах. Так она отправляет своим пользователям предложения и рекомендации о покупке, прежде чем они даже подумают о них.

"Вы когда-нибудь видели рекламу чего-то в Интернете и думали: "Это должно быть знак"? Что ж, это не знак. Это умная технология искусственного интеллекта, которая собирает данные о ваших покупательских привычках, чтобы предсказать ваши желания и потребности", — объяснил айтишник.

Искусственный интеллект позволяет компаниям анализировать огромные объемы данных и собирать ценные сведения, на понимание которых в противном случае потребовались бы десятилетия. Это обеспечивает масштабируемое решение многих проблем и позволяет сэкономить много времени и денег.

Ранее Фокус писал, какие задачи нельзя доверить искусственному интеллекту. Его влияние на человечество усиливается, но пока сложно сказать, приведет это к катастрофе или технологическому раю.