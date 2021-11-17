Виправляє сайти та рятує від рутини: експерт розповів, як ШІ змінює інтернет

Після багаторічного навчання алгоритми допомагають людям обробляти великі обсяги даних, продавати товари та багато іншого.

Інтернет разюче змінюється з розвитком технологій штучного інтелекту. Про це головний технічний директор IT-компанії accessiBe Найв Пенсо розповів у колонці видання Forbes.

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За його словами, зараз багато галузей покладаються на алгоритми машинного навчання, щоб підвищити продуктивність і якість роботи. За допомогою штучного інтелекту компанії по всьому світу взаємодіють з користувачами інтернету й аналізують ситуацію. Наприклад, у медицині "розумні" системи запускають для пошуку, збирання, зберігання та стандартизації даних різних форматів з інтернету. ШІ уже знімає з лікарів частину рутинних завдань, а також допомагає їм швидше складати плани лікування та підбирати медикаменти індивідуально для кожного пацієнта.

Якщо ми хочемо бути по-справжньому інклюзивним як суспільство та подолати розрив у доступності мережі, нам необхідно використовувати більш масштабовані рішення, такі як штучний інтелект. ШІ надзвичайно корисний у цій якості, адже люди з обмеженими можливостями часто не можуть використовувати сучасні сайти. Фактично лише 2% з 350 млн активних вебсайтів хоч якось доступні таким користувачам. Явище називається "розрив у доступності інтернету", а ШІ може стати ефективним способом для його подолання.

Щоб вирішити проблему вручну, фахівцям необхідно витрачати багато часу та ресурсів. З іншого боку, сучасні платформи дають змогу легко створювати вебсайти за лічені хвилини. Оскільки доступність не вбудована в їхній функціонал, розрив тільки збільшується. Однак програмісти довгі роки навчали нейромережі, щоб надати творцям сайтів можливість швидко налагодити доступність без зміни вихідного коду. Більш того, ШІ може виправляти недоліки на мільйонах вебресурсів по всьому світу з автоматичним оновленням.

"Важливо переконатися, що інструменти, які використовуються, тестують вебсайти на предмет різних порушень, враховуючи судоми, СДУГ, когнітивні порушення, дислексію, сліпоту, слабкий зір і рухові порушення. Тому для оцінки доступності вебсайту з урахуванням усіх обмежених можливостей", — пише Найв Пенсо.

Машинні алгоритми особливо важливі для великих галузей. Наприклад, у роздрібній торгівлі й електронній комерції необхідно постійно аналізувати великі обсяги даних, щоб продавати більше товарів. Штучний інтелект пропонує персоналізовані рекомендації, таргетну рекламу і навіть консультує потенційних клієнтів із різних питань замість людей-операторів.

Одним із прикладом комерційного використання ШІ в інтернеті є цифровий голосовий помічник компанії Amazon, Alexa, є чудовим прикладом використання ШІ, але компанія використовує технологію і в інших аспектах. Так вона надсилає своїм користувачам пропозиції та рекомендації про покупку, перш ніж вони навіть подумають про неї.

"Ви коли-небудь бачили рекламу чогось в інтернеті та думали: "Це має бути знак"? Що ж, це не знак. Це розумна технологія штучного інтелекту, яка збирає дані про ваші купівельні звички, щоб передбачити ваші бажання і потреби" — пояснив айтішник.

Штучний інтелект дозволяє компаніям аналізувати величезні обсяги даних і збирати цінні відомості, на розуміння яких інакше знадобилися б десятиліття. Це забезпечує масштабоване вирішення багатьох проблем і дозволяє заощадити багато часу та грошей.

Раніше Фокус писав, які завдання не можна довірити штучному інтелекту. Його вплив на людство посилюється, але поки що важко сказати, призведе це до катастрофи або технологічного раю.