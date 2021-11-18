В Украине появятся "базовые реестры" с ключевыми данными обо всех гражданах, - Минцифры

Переход на режим paperless ускоряется. Министр Федоров сообщил, что Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, рассказал, что сейчас проводится стандартизация государственных реестров. Это исключит из общей системы госреестров дубликаты данных о гражданах и избавит от излишней волокиты — не придется носить справки в госучреждения. Об этом Федоров опубликовал пост в своем телеграм-канале.

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Новая инициатива существенно упрощает процесс получения госуслуг для жителей Украины, и уже принят соответствующий проект закона.

Федоров объясняет, что Украина, таким образом, перенимает мировой опыт, используя электронные госреестры с данными о гражданах. При таком подходе любая передача информации будет проводиться только онлайн – через систему "Трембита", призванную сделать возможным предоставление госуслуг для граждан на 100% через Интернет. Посредством этой системы десятки госреестров взаимодействую друг с другом, то есть предполагается полная автоматизация этой сферы.

"Трансформируем реестры, чтобы информация об одном и том же человеке не дублировалась в системе и никому никуда не нужно было носить справки. Это облегчит получение услуг каждому. ВРУ приняла законопроект в целом", — написал чиновник.

Сегодня в стране насчитывается свыше 350 государственных реестров, однако по большей части они не стандартизированы.

Новый законопроект вводит понятие "базовых реестров", которые будут служить первоисточником информации о гражданах, и по ним можно будет получить доступ к личным данным, таким как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место проживания и пр.

Министр Федоров называет это "следующим шагом на пути к режиму paperless". Переход на такой режим предполагает то, что представители госорганов в Украине не будут иметь права требовать бумажные документы, если они есть у гражданина в телефоне.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины подписал закон о paperless, предусматривающий полный переход сферы госуслуг на электронный режим. Закон вступает в силу по прошествии трех месяцев со дня подписания.