В Україні з'являться "базові реєстри" з ключовими даними про всіх громадян, — Мінцифри

Перехід до режиму paperless прискорюється. Міністр Федоров повідомив, що Верховна Рада ухвалила загалом відповідний законопроект.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, розповів, що наразі проводиться стандартизація державних реєстрів. Це виключить із загальної системи держреєстрів дублікати даних про громадян і позбавить зайвої тяганини — не доведеться носити довідки до держустанов. Про це Федоров опублікував пост у своєму телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нова ініціатива суттєво спрощує процес отримання держпослуг для мешканців України, і вже ухвалено відповідний проект закону №2110.

Федоров пояснює, що Україна таким чином переймає світовий досвід, використовуючи електронні держреєстри з даними про громадян. За такого підходу будь-яка передача інформації проводитиметься лише онлайн – через систему "Трембіта", покликану уможливити надання держпослуг для громадян на 100% через інтернет. За допомогою цієї системи десятки держреєстрів взаємодіють один із одним, тобто передбачається повна автоматизація цієї сфери.

"Трансформуємо реєстри, щоб інформація про одну й ту саму людину не дублювалася в системі і нікому нікуди не потрібно було носити довідки. Це полегшить отримання послуг кожному. ВРУ ухвалила законопроект загалом", — написав чиновник.

Сьогодні в країні налічується понад 350 державних реєстрів, проте здебільшого вони не стандартизовані.

Новий законопроект вводить поняття "базових реєстрів", які будуть першоджерелом інформації про громадян, і за ними можна буде отримати доступ до особистих даних, таких як прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та ін.

У записці пояснення до законопроекту зазначено, що систему публічних електронних реєстрів складуть:

базові державні реєстри (Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань, Державний земельний кадастр);

інші державні реєстри;

комунальні реєстри;

визначені законом реєстри саморегулівних організацій;

реєстр реєстрів.

При цьому об'єктами публічних електронних реєстрів будуть:

фізичні особи та їх об'єднання;

юридичні особи;

землі та земельні ділянки з розташованими на них об'єктами нерухомого майна;

окремі спеціальні статуси фізичних осіб та їх об'єднань; спеціальні статуси юридичних осіб;

сертифікати, ліцензії, декларації, повідомлення, дозволи та інші документи дозвільного характеру;

природні ресурси;

правові режими використання та забудови територій і окремих об'єктів;

рухоме майно, яке згідно із законом є об'єктом державного обліку;

майнові та не майнові права, їх обмеження й обтяження;

нормативно-правові акти, нормативні акти та документи технічного характеру, судові рішення, виконавчі документи, довіреності;

інші, визначені цим Законом та законами, з яких створено відповідні реєстри, об'єкти.

Повноваження здійснювати діяльність у сфері публічних електронних реєстрів матимуть:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері формування та використання національних електронних інформаційних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері формування та використання державних електронних інформаційних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері формування та використання національних електронних інформаційних ресурсів;

утримувачі реєстрів;

суб'єкти ведення реєстрів (зокрема акредитовані суб'єкти);

громадські реєстратори;

творці;

Технічні адміністратори реєстрів.

Міністр Федоров називає це "наступним кроком на шляху до режиму paperless". Перехід на такий режим передбачає те, що представники держорганів в Україні не матимуть права вимагати паперових документів, якщо вони мають громадянина в телефоні.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України підписав закон про paperless, який передбачає повний перехід сфери держпослуг на електронний режим. Закон набирає чинності після трьох місяців із дня підписання.