WhatsApp меняет политику конфиденциальности после штрафа в 225 млн евро

Агентство по защите данных изучило, что мессенджер делает с личной информацией пользователей. В результате, штраф и требование изменить политику конфиденциальности.

Ирландский регулятор по вопросам защиты данных провел расследование и оштрафовал WhatsApp на 225 млн евро за нарушения, связанные с тем, как компания обращается с данными пользователей. Об этом сообщает BBC.

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Это второй в списке крупнейших штрафов с тех пор, как в 2016 году в ЕС появился Общий регламент по защите данных (GDPR). Вопрос о том, достаточно ли сервис открыт в отношении того, как он обращается с личной информацией о пользователях, изучался в течение года. Как итог, WhatsApp, помимо штрафа, обязали изменить существующую политику конфиденциальности.

Руководство компании пытается оспорить это решение, и, вместе с тем, уже внесло изменения в свои документы в Европе и Великобритании в соответствии с требованиями Общеевропейского регламента.

Однако представители WhatsApp настаивают, что для их пользователей ничего не изменится.

По словам представителей компании, сейчас вносятся некоторые поправки, которые появятся только в политике конфиденциальности WhatsApp для жителей Европы.

Компания, анонсируя изменения в правилах, отметила, что пользователями не придется выполнять какие-либо дополнительные действия или принимать новые условия соглашений, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

В начале этого года пользователи WhatsApp начали жаловаться на обновление политики конфиденциальности, которое, как считается, позволило бы WhatsApp передавать личные данных пользователей материнской компании Facebook. Из-за изменений правил относительно данных многие стали переходить на приложения, считающиеся более безопасными, такие как Telegram, Signal или Discord.

Представители WhatsApp подчеркивают, что в мессенджере используется сквозное шифрование, благодаря чему доступ к сообщениям может быть только у отправителя и получателя.

В новой политике конфиденциальности теперь намного больше информации о том, как компания обращается с данными пользователей, и как WhatsApp взаимодействует с Meta.

Ранее Фокус сообщал, что WhatsApp больше не будет обновляться на смартфонах, работающих под управлением устаревших операционных систем, таких как iOS 9, Android 4.0.4 и KaiOS 2.5.0. Приложение останется доступным, однако без новых обновлений, что чревато ошибками и сбоями.