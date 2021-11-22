WhatsApp змінює політику конфіденційності після штрафу на 225 млн євро

Агентство захисту даних вивчило, що месенджер робить із особистою інформацією користувачів. У результаті — штраф і вимога змінити політику конфіденційності.

Ірландський регулятор із питань захисту даних провів розслідування й оштрафував WhatsApp на 225 млн євро за порушення, пов'язані з тим, як компанія поводиться з даними користувачів. Про це повідомляє ВВС.

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Це другий у списку найбільших штрафів з того часу, як у 2016 році в ЄС з'явився Загальний регламент із захисту даних (GDPR). Питання, чи достатньо сервіс відкритий щодо того, як він поводиться з особистою інформацією про користувачів, вивчали протягом року. Як підсумок, WhatsApp, окрім штрафу, зобов'язали змінити чинну політику конфіденційності.

Керівництво компанії намагається оскаржити це рішення, і, водночас, уже внесло зміни до своїх документів у Європі та Великій Британії відповідно до вимог Загальноєвропейського регламенту.

Проте представники WhatsApp наполягають, що для користувачів нічого не зміниться.

За словами представників компанії, наразі вносяться деякі поправки, які з'являться лише в політиці конфіденційності WhatsApp для мешканців Європи.

Компанія, анонсуючи зміни в правилах, зазначила, що користувачам не доведеться виконувати будь-які додаткові дії або приймати нові умови угод, щоб продовжити користуватися месенджером.

На початку цього року користувачі WhatsApp почали скаржитися на оновлення політики конфіденційності, яке, як вважається, дозволило б WhatsApp передавати особисті дані користувачів материнської компанії Facebook. Через зміни правил щодо даних багато хто почав переходити на програми, які вважаються безпечнішими, такі як Telegram, Signal або Discord.

Представники WhatsApp наголошують, що в месенджері використовується наскрізне шифрування, завдяки чому доступ до повідомлень може бути тільки у відправника й одержувача.

У новій політиці конфіденційності тепер набагато більше інформації про те, як компанія поводиться з даними користувачів і як WhatsApp взаємодіє з Meta.

Раніше Фокус повідомляв, що WhatsApp більше не оновлюватиметься на смартфонах, що працюють під управлінням застарілих операційних систем, таких як iOS 9, Android 4.0.4 та KaiOS 2.5.0. Програма залишиться доступною, однак без нових оновлень, що загрожує помилками та збоями.