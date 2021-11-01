У кого з 1 листопада виникнуть проблеми з WhatsApp: список смартфонів
Користувачам рекомендується зберегти історію чатів, щоб перенести важливі повідомлення на нові пристрої.
1 листопада багато смартфонів в Україні та по всьому світу перестануть підтримувати популярний месенджер WhatsApp. Про це розробники повідомили на своєму офіційному сайті.
Програма більше не підтримує смартфони, що працюють на iOS 9, Android 4.0.4, KaiOS 2.5.0 та на старіших операційних системах. Сам WhatsApp продовжить працювати ще якийсь час, проте не оновлюватиметься. В результаті виникатимуть помилки та збої, які згодом унеможливлять використання месенджера.
Список смартфонів, які не підтримуватимуть WhatsApp із 1 листопада
Apple
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE (1st-gen)
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2nd-gen)
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Видання Infobae також опублікувало список старих смартфонів Andrpoid від популярних брендів, які більше не підтримують WhatsApp.
Huawei
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend D2
Samsung
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Xcover 2
Samsung Galaxy Core
ZTE
ZTE Grand S Flex
ZTE V956
ZTE Grand X Quad v987
ZTE Grand Memo
LG
LG Lucid 2
LG Optimus F7
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus F5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 II Dual
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus L7 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus F3
LG Optimus L4 II
LG Optimus L2 II
LG Optimus F3Q
Моделі інших виробників
Lenovo A820
UMi X2
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Faea F1
THL W8
Sony Xperia M
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Caterpillar Cat B15
Як перенести інформацію з месенджера на смартфон чи ноутбук
Представники WhatsApp рекомендують користувачам зберегти історію чатів на Google Диску, щоб потім перенести дані на інший пристрій. Для цього необхідно в меню програми вибрати:
"Інші опції" — "Налаштування" — "Чати" — "Резервна копія чатів — "Резервне копіювання". Можна також вибірково експортувати чати, вибравши відповідну функцію в "Інші опції" — "Ще".
У результаті програма відправить на електронну скриньку користувача текстовий документ, який містить історію чатів. При експорті історії чатів із медіафайлами можна надіслати до 40 тис. останніх повідомлень або до 10 тис. повідомлень із медіафайлами – обмеження пов'язані з максимально допустимим обсягом електронного листа.
Раніше з'явилася інформація, що модератори WhatsApp читають листування користувачів у пошуках забороненого контенту. Для цього команда месенджера найняла понад тисячу підрядників у США, Північній Ірландії та Сінгапурі.