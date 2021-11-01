У кого з 1 листопада виникнуть проблеми з WhatsApp: список смартфонів

Користувачам рекомендується зберегти історію чатів, щоб перенести важливі повідомлення на нові пристрої.

1 листопада багато смартфонів в Україні та по всьому світу перестануть підтримувати популярний месенджер WhatsApp. Про це розробники повідомили на своєму офіційному сайті.

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Програма більше не підтримує смартфони, що працюють на iOS 9, Android 4.0.4, KaiOS 2.5.0 та на старіших операційних системах. Сам WhatsApp продовжить працювати ще якийсь час, проте не оновлюватиметься. В результаті виникатимуть помилки та збої, які згодом унеможливлять використання месенджера.

Список смартфонів, які не підтримуватимуть WhatsApp із 1 листопада

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (1st-gen)

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd-gen)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Видання Infobae також опублікувало список старих смартфонів Andrpoid від популярних брендів, які більше не підтримують WhatsApp.

Huawei

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D2

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

LG

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Моделі інших виробників

Lenovo A820

UMi X2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Faea F1

THL W8

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Caterpillar Cat B15

Як перенести інформацію з месенджера на смартфон чи ноутбук

Представники WhatsApp рекомендують користувачам зберегти історію чатів на Google Диску, щоб потім перенести дані на інший пристрій. Для цього необхідно в меню програми вибрати:

"Інші опції" — "Налаштування" — "Чати" — "Резервна копія чатів — "Резервне копіювання". Можна також вибірково експортувати чати, вибравши відповідну функцію в "Інші опції" — "Ще".

У результаті програма відправить на електронну скриньку користувача текстовий документ, який містить історію чатів. При експорті історії чатів із медіафайлами можна надіслати до 40 тис. останніх повідомлень або до 10 тис. повідомлень із медіафайлами – обмеження пов'язані з максимально допустимим обсягом електронного листа.

Раніше з'явилася інформація, що модератори WhatsApp читають листування користувачів у пошуках забороненого контенту. Для цього команда месенджера найняла понад тисячу підрядників у США, Північній Ірландії та Сінгапурі.