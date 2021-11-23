Цены на новые видеокарты AMD и NVIDIA завышают в 2 раза: эксперты раскрыли причины

Ритейлеры рассчитывают на геймеров и майнеров, которые не могут обойтись без GPU, а потому готовы брать их за любую цену.

Согласно последним тенденциям, проанализированным изданиями 3DCenter и HardwareUnboxed, цены на графические процессоры продолжают расти, превышая рекомендованные ценники в 1,5 и даже в 2 раза. Аналитическую новость по этому поводу подготовило медиа videocardz.com.

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Журналисты выяснили, что в Европе (особенно в Германии и Австрии) цены на видеокарты GeForce RTX 30 выросли по сравнению с октябрем. Также они сообщают, что цены на карты Radeon RX 6000 немного снизились, "но только потому, что розничные продавцы получили новую партию карт Radeon RX 6800 без XT, что впоследствии повлияло на снижение средней цены на всю серию", отмечает 3DCenter. В остальных случаях отмечается та же тенденция — повышение уровня октябрьских цен.

Стоимость видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 превышает рекомендованную производителем розничную цену на 95% (в Германии и Австрии). За RTX 3080 сейчас просят 1500 евро, что более чем в 2 раза превышает рекомендованную производителем розничную цену — 719 евро.

[ + – ] Цены на NVIDIA RTX 30 и AMD RX 6000 в Германии и Австрии

Согласно свежему отчету HardwareUnboxed, видеокарты RTX 30 подорожали в течение октября 2021 года. Почти все GPU, за исключением RTX 3080 Ti, теперь стоят вдвое дороже, чем MSRP. Модель Ti, которая была запущена с намеренно увеличенной рекомендованной ценой, также продолжает дорожать из месяца в месяц. Ее стоимость на 60% от рекомендованной розничной цены.

[ + – ] Цены на NVIDIA RTX 30 на eBay Фото: HardwareUnboxed

В среднем карты RTX 30 на eBay на 113% дороже, чем рекомендованная производителем розничная цена, и с октября они прибавили в цене еще 6%.

[ + – ] Динамика подорожания карт NVIDIA Фото: HardwareUnboxed

Цены на AMD RX 6000 на графике отмечены красным цветом. Это означает, что все карты теперь продаются дороже, чем в октябре.

[ + – ] Цены на AMD RX 6000

В среднем карты RX 6000 стоят вдвое дороже, чем рекомендованная производителем розничная цена, и ежемесячно их стоимость увеличивалась на 9%.

[ + – ] Стоимость видеокарт AMD увеличивалась на 9% ежемесячно Фото: HardwareUnboxed

"Хотя все перечисленные выше видеокарты есть в наличии и постоянно отгружаются производителями, найти их в продаже по рекомендованной цене, непростая задача. Розничные торговцы не хотят снижать свою маржу, зная, что дистрибьюторы и производители видеокарт не стремятся снижать свои собственные предлагаемые розничные цены. Растущая стоимость криптовалют, таких как Ethereum, и предстоящий сезон праздничных покупок определенно не исправят ситуацию на рынке GPU с точки зрения ценообразования", — резюмирует СМИ.