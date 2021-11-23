Ціни на нові відеокарти AMD і NVIDIA завищують удвічі: експерти розкрили причини

Ритейлери розраховують на геймерів і майнерів, які не можуть обійтися без GPU, а тому готові брати їх за будь-яку ціну.

Згідно з останніми тенденціями, проаналізованими виданнями 3DCenter і HardwareUnboxed, ціни на графічні процесори продовжують зростати, перевищуючи рекомендовані цінники в 1,5 і навіть у 2 рази. Аналітичну новину щодо цього підготувало медіа videocardz.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Журналісти з'ясували, що в Європі (особливо в Німеччині й Австрії) ціни на відеокарти GeForce RTX 30 зросли порівняно із жовтнем. Також вони повідомляють, що ціни на карти Radeon RX 6000 трохи знизилися, "але тільки тому, що роздрібні продавці отримали нову партію карток Radeon RX 6800 без XT, що згодом вплинуло на зниження середньої ціни на всю серію", зазначає 3DCenter. У решті випадків така ж сама тенденція — підвищення рівня жовтневих цін.

Вартість відеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 перевищує рекомендовану виробником роздрібну ціну на 95% (у Німеччині й Австрії). За RTX 3080 зараз просять 1 500 євро, що більш ніж удвічі перевищує рекомендовану виробником роздрібну ціну — 719 євро.

[ + – ] Ціни на NVIDIA RTX 30 та AMD RX 6000 у Німеччині та Австрії

Згідно зі свіжим звітом HardwareUnboxed, відеокарти RTX 30 подорожчали протягом жовтня 2021 року. Багато GPU, за винятком RTX 3080 Ti, тепер коштують вдвічі дорожче, ніж MSRP. Модель Ti, яка була запущена з навмисно збільшеною рекомендованою ціною, також продовжує дорожчати щомісяця. Її вартість на 60% від роздрібної рекомендованої ціни.

[ + – ] Ціни на NVIDIA RTX 30 на eBay Фото: HardwareUnboxed

Здебільшого картки RTX 30 на eBay на 113% дорожчі, ніж рекомендована виробником роздрібна ціна, й із жовтня вони додали в ціні ще 6%.

[ + – ] Динаміка подорожчання карток NVIDIA Фото: HardwareUnboxed

Ціни на AMD RX 6000 на графіку позначені червоним кольором. Це означає, що всі карти тепер продаються дорожче, ніж у жовтні.

[ + – ] Ціни на AMD RX 6000

Здебільшого картки RX 6000 коштують вдвічі дорожче, ніж рекомендована виробником роздрібна ціна, і щомісячно їхня вартість збільшувалася на 9%.

[ + – ] Вартість відеокарт AMD збільшувалася на 9% щомісяця. Фото: HardwareUnboxed

"Хоча перераховані вище відеокарти є в наявності та постійно відвантажуються виробниками, знайти їх у продажу за рекомендованою ціною, непросте завдання. Роздрібні торговці не хочуть знижувати свою маржу, знаючи, що дистриб'ютори і виробники відеокарт не прагнуть знижувати свої власні пропоновані роздрібні ціни. Підвищена вартість криптовалют, таких як Ethereum, і майбутній сезон святкових покупок, безумовно, не виправлять ситуацію на ринку GPU з погляду ціноутворення", — резюмує ЗМІ.