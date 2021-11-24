Мировой рекорд: пилот в крылатом электрокостюме разогнался до 300 км/ч (видео)

Силовая установка весом 12 кг позволяет набирать не только скорость, но и высоту. Литий-ионная батарея обеспечивает до 15 мин. полета.

Австрийский спортсмен Питер Зальцманн установил новый мировой рекорд при помощи первого полностью электрического летающего костюма. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Питер Зальцманн увлекся бейсджампингом — прыжками с высоких неподвижных объектов при помощи специальных крылатых костюмов (wingsuit), обладающих большими перепонками между рукавами и штанинами. В последнее время многих экстремалов не удовлетворяет обычное планирование на перепончатых крыльях, поэтому они экспериментируют с силовыми установками. Для этой реализации своих идей Питер связался с BMWi, дочерней компанией BMW, разрабатывающей электродвигатели.

В сотрудничестве со специалистами спортсмен создал силовую установку, которая крепится на груди летуна. Она выглядит как аппарат для подводного плавания, однако внутри углеродного корпуса находятся роторы, вращающиеся со скоростью 25 тыс. оборотов в минуту. Двигатель мощностью 7,5 кВт заставляет каждую крыльчатку сжимать воздух и выталкивать его под высоким давлением, подобно самолетам. Питание обеспечивается литий-ионная батарея на 50 В и запускается при помощи специальной заслонки в левом рукаве. Вся конструкция весит около 12 кг и шириной около 1 м.

[ + – ] Прыжок Питера Зальцманна Фото: BMW

Силовая установка помогает носителю костюма быстрее разгоняться в воздухе и подниматься вверх при необходимости. Во время испытаний Питер Зальцманн спрыгнул с самолета на высоте 3000 м и разогнался до 299 км/ч — в 3 раза быстрее, чем достигают обычные электродвигатели. Заряда батареи хватило экстремалу на 15 мин., однако за это время он сумел пролететь над вершиной горы "Три брата" в Британской Колумбии, Канада. Его достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса как первый в истории полет на крылатом костюме с электрическим приводом, соответственно, и самый быстрый.

"Прыжок требует физической подготовки. Нагрузка на тело огромная, особенно с дополнительным оборудованием. Я могу держать руки в этом вытянутом положении около пяти минут. В течение нескольких месяцев я каждый день занимаюсь специальными тренировками, чтобы укрепить мышцы шеи и плеч", — поделился Питер Зальцманн с пресс-службой BMW.

Ранее электрический самолет Rolls-Royce установил три мировых рекорда скорости. Во время испытательного полета максимальная скорость составила 623 км/ч, он также достиг рекордных показателей на дистанции 15 км и при наборе высоты.