Электросамолет Rolls-Royce побил мировой рекорд скорости, разогнавшись до 623 км/ч (видео)

Летательный аппарат установил сразу три рекорда на разных дистанциях благодаря усовершенствованным двигателям и батареям.

Полностью электрический самолет Spirit of Innovation от Rolls-Royce разогнался до рекордной скорости в своем классе. Таким достижением компания похвасталась на своем сайте.

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Представители Rolls-Royce утверждают, что в пятницу, 16 ноября, Spirit of Innovation провел испытательный полет на экспериментальном полигоне Боскомб Даун в графстве Уилтшир, принадлежащем Минобороны Великобритании. Rolls-Royce отметила, что отправила свидетельства трех рекордов в Международную авиационную федерацию (FAI), которая регистрирует мировые летные рекорды.

Модель достигла максимальной скорости в 623 км/ч, что сделала ее самым быстрым из всех существующих электросамолетов. Предыдущим рекордсменом в 2017 году стал электролет Extra 330 LE Aerobatic с двигателем Siemens eAircraft со скоростью около 410 км/ч.

На отрезке пути в 15 километров самолет набрал скорость 559,9 км/ч, а также 532.1 км/ч на расстоянии в 3 километра. Кроме того, Spirit of Innovation быстрее всех поднялся на высоту 3 тысячи метров за 202 секунды, опередив предыдущее время на 60 секунд.

"Помимо ошеломляющего технического достижения, проект и запуск мировых рекордов предоставили важные данные для наших будущих систем электроснабжения и силовых установок для полностью электрических городских воздушных транспортных средств и гибридных электрических пригородных самолетов", — пишет Rolls-Royce. — "Например, характеристики, которые "воздушные такси" требуют от аккумуляторов, очень похожи на характеристики, разработанные для Spirit of Innovation".

По словам генерального директора Rolls-Royce Уоррена Иста, мировых рекордов удалось достигнуть благодаря усовершенствованной технологии аккумуляторов и силовых установок. Для этого компания сотрудничала с различными партнерами, в том числе с разработчиком батарей Electroflight, а также поставщиком электромобилей и автомобильной трансмиссии YASA. Для испытательных полетов транспортное средство оборудовали электрической трансмиссией мощностью 400 кВт (более 500 лошадиных сил) и самой мощной силовой аккумуляторной батареей в аэрокосмической отрасли — ее емкости достаточно для одновременной зарядки 7500 смартфонов.

"После того, как мир сосредоточил внимание на необходимости действий на COP26, это еще одна веха, которая поможет сделать "нулевой реактивный самолет" реальностью и поддержит наши амбиции по обеспечению технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта по воздуху, суше и морю", — подчеркнул Уоррен Ист.

Ранее в США разработали персональный электросамолет в форме "летающей тарелки". Конструкторы утверждают, что модель способна летать со скоростью 257 км/ч, а заряда аккумулятора хватит на 80 километров.

Недавно в Австралии состоялись первые в мире гонки на аэротакси, которые устроила компания Alauda Aeronautics. Победивший пилот смог разогнать электрический самолет Airspeeder Mk3 до 155 км/ч, управляя им дистанционно.