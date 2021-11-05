В Австралии устроили первые в мире гонки на аэротакси: рекорд скорости - 155 км/ч (видео)

В этом году пройдет целая серия соревнований в стиле "Формулы 1". А на 2022 год запланирована гоночная серия Grand Prix для eVTOL.

Компания Alauda Aeronautics провела в Австралии первые в мире гонки на электрических самолетах вертикального взлета и посадки (eVTOL). Об этом пишет издание New Atlas.

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Спустя четыре месяца после первых воздушных испытаний, разработчики устроили гоночные полеты дрэг-рейсинг на октокоптерах Airspeeder Mk3 без людей на борту. Машины промчались по прямой 300 м на высоте около 15 м, при этом победитель достиг скорости 155 км/ч. Оба электросамолета дистанционно пилотировали инженеры Alauda Aeronautics, которые разделились на две команды.

До конца 2021 года они также планируют устроить целую серию соревнований в стиле "Формулы 1" под названием EXA. Предполагается, что в них примут участие до четырех команд по два пилота в каждой, которые должны провести Airspeeder Mk3 при помощи электронной системы управления с поддержкой дополненной реальности. При этом участники будут находиться в разных точках мира, а в Интернете устроят прямую трансляцию. В 2022 году состоится гоночная серия Grand Prix для eVTOL.

Впервые о планах Alauda Aeronautics стало известно в 2017 году, когда она представила план по развитию городского воздушного транспорта, который решила стимулировать именно гонками на высокой скорости. В июне 2021 года электросамолеты с корпусом из углеродного волокна в первый раз запустили в небо, и они доказали, что могут разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с и подниматься на высоту 500 м.

"Эта первая испытательная дрэг-гонка — важный момент в создании нового вида спорта и гигантский скачок вперед в развитии электрических летающих автомобилей", — цитирует Interesting Engineering генерального директора Alauda и Airspeeder Мэтта Пирсона.

Компания также работает над пилотируемой моделью MK3 Speeder весом около 100 кг и с электрической трансмиссией мощностью 96 кВт, что позволит ему развивать максимальную скорость до 201 км/ч. В сентябре прошлого года Airspeeder объявила о партнерстве с Acronis для разработки "виртуальных силовых полей" с поддержкой LiDAR и Machine Vision — эти технологии планируют использовать для безопасности пилотов.

Ранее писали, что в США разработали персональный электросамолет, напоминающий "летающую тарелку". Он станет гибридом вертолета и самолета, а также сможет развивать скорость до 257 км/ч.

Недавно в Австралии собрали уникальный электросамолет с коробчатым крылом. Разработчики утверждают, что "самая эффективная в мире конструкция" сможет разгоняться до 300 км/ч и пролетать до тысячи километров на одном заряде. Кроме того, они планируют совместить электродвигатели с водородным топливом.