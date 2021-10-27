"Радикальная эффективность": в Австралии cобрали уникальное аэротакси с коробчатым крылом (фото)

Разработчики решили совместить электробатареи с водородным топливом, чтобы получить максимально большую скорость.

Компания AMSL Aero из Австралии приступает к летным испытаниям нового электросамолета с коробчатым крылом под названием Vertiia. Подробности приводит издание New Atlas.

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Как утверждают разработчики, их электрический транспорт с системой вертикального взлета и посадки (eVTOL) получит "самую эффективную в мире конструкцию", которая позволит развивать скорость до 300 км/ч, преодолевать расстояние до 1000 км и перевозить до 500 кг груза. Они практически подготовили рабочий прототип к полету и планируют сертифицировать модель в 2024 году. Кроме того, компания запускает новый раунд сбора инвестиций и сотрудничает с медицинской организацией CareFlight.

Vertiia выделяется уникальным дизайном: сочетание коробчатой и векторной опор, а также крылья, которые наклоняются вместе с подпорками. По словам соучредителя AMSL Aero Эндрю Мура, конструкторы сделали гибрид поворотного крыла и наклоняющегося винта, весомым преимуществом которого является фиксированная конструкция и плоская поверхность, обеспечивающая хорошую подъёмную силу. Кроме того, она делает самолет намного легче и устойчивее перед порывами ветра, а также перед эффектом "амбарной двери".

"Коробчатое крыло позволяет достичь такой ​​же аэродинамической эффективности, как крыло, размах которого был бы в 2 раза больше. Таким образом, мы можем достичь того же отношения подъемной силы к лобовому сопротивлению, как у самолета с вдвое большим размахом крыльев", — отметил Эндрю Мур.

Коробчатые крылья не получили особой популярности из-за так называемого флаттера (flutter) — сочетание подъема, опускания и скручивания крыла во время полета, которое может привести к поломке и последующему крушению. Как утверждает представитель AMSL Aero, инженеры добились того, чтобы крылья не дрожали, будучи очень гибкими, даже на большой скорости.

Vertiia использует стандартные аккумуляторы с плотностью 220 Вт/кг, каждый из которых обеспечивает дальность полета до 250 км. Сейчас конструкторы ищут способы заменить их или совместить с водородным топливом, чтобы пролетать до 1000 км с тем же весом, что и аккумуляторы, а также значительно снизить стоимость эксплуатации. Есть несколько компаний, уже работающих над созданием водородных силовых установок мощностью более кВт/кг. Одна из главных проблем водородных двигателей связана именно с безопасностью, однако создатели Vertiia обещают провести все необходимые тесты и максимально защитить людей на борту.

"Наш план состоит в том, чтобы баки стояли на концах крыла. У прототипов, которые мы разрабатывали, топливные элементы также находятся на законцовках крыла. Система охлаждения содержит громоздкие детали, над которыми мы все еще работаем", — прокомментировал Эндрю Мур.

Модель eVTOL рассчитана на пилота и 4-х пассажиров. Кроме того, по заказу австралийской армии компания работает над модификацией для санитарной авиации, предусматривающая пилота, медика и одного пациента. Самолет должен будет доставлять больных и раненных из отдаленных районов Австралии в больницу. Сейчас доставлять пациентов вертолетами слишком дорого, а в случае с самолетами их необходимо дополнительно везти из аэропортов в медучреждение — eVTOL должны исправить эту ситуацию и доставлять людей напрямую к месту назначения.

В Израиле разработали персональный электросамолет Air One для двух человек. Модель занимает места, как два автомобиля, поэтому ее можно припарковать в гараже.