"Радикальна ефективність": в Австралії зібрали унікальне аеротаксі з коробчатим крилом (фото)

Розробники вирішили поєднати електробатареї з водневим паливом, щоб отримати максимально велику швидкість.

Компанія AMSL Aero з Австралії розпочинає льотні випробування нового електролітака з коробчатим крилом під назвою Vertiia. Подробиці наводить видання New Atlas.

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Як стверджують розробники, їхній електричний транспорт із системою вертикального зльоту та посадки (eVTOL) отримає "найефективнішу у світі конструкцію", яка дозволить розвивати швидкість до 300 км/год, долати відстань до 1000 км і перевозити до 500 кг вантажу. Вони практично підготували робочий прототип до польоту та планують сертифікувати модель у 2024 році. Крім того, компанія запускає новий раунд збору інвестицій і співпрацює з медичною організацією CareFlight.

Vertiia вирізняється унікальним дизайном: поєднання коробчастої та векторної опор, а також крила, які нахиляються разом із підпірками. За словами співзасновника AMSL Aero Ендрю Мура, конструктори зробили гібрид поворотного крила та гвинта, що нахиляється, вагомою перевагою якого є фіксована конструкція та плоска поверхня, що забезпечує хорошу підйомну силу. Крім того, вона робить літак набагато легшим і стійкішим перед поривами вітру, а також перед ефектом "коморних дверей".

"Коробчасте крило дозволяє досягти такої ж аеродинамічної ефективності, як крило, розмах якого був би в 2 рази більший. Таким чином, ми можемо досягти того ж відношення підйомної сили до лобового опору, як у літака з удвічі більшим розмахом крил", — відзначив Ендрю Мур.

Коробчасті крила не набули особливої популярності через так званий флаттер (flutter) — поєднання підйому, опускання та скручування крила під час польоту, що може призвести до поломки та подальшого краху. Як стверджує представник AMSL Aero, інженери досягли того, щоб крила не тремтіли, будучи дуже гнучкими, навіть на великій швидкості.

Vertiia використовує стандартні акумулятори зі щільністю 220 Вт/кг, кожен із яких забезпечує дальність польоту до 250 км. Зараз конструктори шукають способи замінити їх або поєднати з водневим паливом, щоб пролітати до 1000 км із тією ж вагою, що й акумулятори, а також значно знизити вартість експлуатації. Є кілька компаній, які вже працюють над створенням водневих силових установок потужністю понад кВт/кг. Одна з головних проблем водневих двигунів пов'язана саме з безпекою, проте творці Vertiia обіцяють провести всі необхідні тести та максимально захистити людей на борту.

"Наш план полягає в тому, щоб баки стояли на кінцях крила. У прототипів, які ми розробляли, паливні елементи також розташовані на кінцях крила. Система охолодження містить громіздкі деталі, над якими ми досі працюємо", — прокоментував Ендрю Мур.

Модель eVTOL розрахована на пілота та 4-х пасажирів. Крім того, на замовлення австралійської армії компанія працює над модифікацією для санітарної авіації, яка передбачає пілота, медика та одного пацієнта. Літак повинен буде доставляти хворих та поранених із віддалених районів Австралії до лікарні. Зараз доставляти пацієнтів гелікоптерами надто дорого, а у випадку з літаками їх необхідно додатково везти з аеропортів до медустанови — eVTOL мають виправити цю ситуацію та доставляти людей безпосередньо до місця призначення.

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