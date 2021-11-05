В Австралії влаштували перші у світі перегони на аеротаксі: рекорд швидкості — 155 км/год (відео)

Цьогоріч відбудеться ціла серія змагань у стилі "Формули 1". А на 2022 рік заплановано гоночну серію Grand Prix для eVTOL.

Компанія Alauda Aeronautics провела в Австралії перші у світі перегони на електричних літаках вертикального зльоту та посадки (eVTOL). Про це пише видання New Atlas.

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Через чотири місяці після перших повітряних випробувань розробники влаштували гоночні польоти дрег-рейсинг на октокоптерах Airspeeder Mk3 без людей на борту. Машини промчали по прямій 300 м на висоті майже 15 м, при цьому переможець досяг швидкості 155 км/год. Обидва електролітаки дистанційно пілотували інженери Alauda Aeronautics, які розділилися на дві команди.

До кінця 2021 року вони також планують влаштувати цілу серію змагань у стилі Формули 1 під назвою EXA. Передбачається, що в них візьмуть участь до чотирьох команд по два пілоти у кожній, які мають провести Airspeeder Mk3 за допомогою електронної системи керування за допомогою доповненої реальності. При цьому учасники будуть у різних точках світу, а в інтернеті влаштують пряму трансляцію. У 2022 році відбудеться гоночна серія Grand Prix для eVTOL.

Вперше про плани Alauda Aeronautics стало відомо у 2017 році, коли вона представила план розвитку міського повітряного транспорту, який вирішила стимулювати саме перегонами на високій швидкості. У червні 2021 року електролітаки з корпусом із вуглецевого волокна вперше запустили в небо, і вони довели, що можуть розганятися до 100 км/год за 2,8 с і підніматися на висоту 500 м-коду.

"Ця перша випробувальна дрег-гонка — важливий момент у створенні нового виду спорту та гігантський стрибок уперед у розвитку електричних автомобілів, що літають", — цитує Interesting Engineering генерального директора Alauda та Airspeeder Метта Пірсона.

Компанія також працює над пілотованою моделлю MK3 Speeder вагою приблизно 100 кг та з електричною трансмісією потужністю 96 кВт, що дозволить йому розвивати максимальну швидкість до 201 км/год. У вересні минулого року Airspeeder оголосила про партнерство з Acronis для розробки "віртуальних силових полів" із підтримкою LiDAR і Machine Vision — ці технології планують використовувати для безпеки пілотів.

Раніше писали, що в США розробили персональний електролітак, що нагадує "літальну тарілку". Він стане гібридом вертольота та літака, а також зможе розвивати швидкість до 257 км/год.

Нещодавно в Австралії зібрали унікальний електролітак із коробчастим крилом. Розробники стверджують, що "найефективніша у світі конструкція" зможе розганятися до 300 км/год та пролітати до тисячі кілометрів на одному заряді. Крім того, вони планують поєднати електродвигуни з водневим паливом.