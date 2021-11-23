Електролітак Rolls-Royce побив світовий рекорд швидкості, розігнавшись до 623 км/год (відео)

Літальний апарат встановив відразу три рекорди на різних дистанціях завдяки вдосконаленим двигунам і батареям.

Повністю електричний літак Spirit of Innovation від Rolls-Royce розігнався до рекордної швидкості у своєму класі. Таким досягненням компанія похвалилася на своєму сайті.

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Представники Rolls-Royce стверджують, що в п'ятницю, 16 листопада, Spirit of Innovation провів випробувальний політ на експериментальному полігоні Боскомб Даун у графстві Вілтшир, що належить Міноборони Великобританії. Rolls-Royce зазначила, що відправила свідчення трьох рекордів до Міжнародної авіаційної федерації (FAI), яка реєструє світові льотні рекорди.

Модель досягла максимальної швидкості в 623 км/год, що зробила її найшвидшим із усіх існуючих електролітаків. Попереднім рекордсменом у 2017 році став електрольот Extra 330 LE Aerobatic із двигуном Siemens eAircraft зі швидкістю близько 410 км/год.

На відрізку колії в 15 кілометрів літак набрав швидкість 559,9 км/год, а також 532,1 км/год на відстані 3 кілометри. Крім того, Spirit of Innovation найшвидше піднявся на висоту 3 тисячі метрів за 202 секунди, випередивши попередній час на 60 секунд.

"Окрім приголомшливого технічного досягнення, проект і запуск світових рекордів надали важливі дані для наших майбутніх систем електропостачання та силових установок для повністю електричних міських повітряних транспортних засобів і гібридних електричних приміських літаків, — пише Rolls-Royce. — Наприклад, характеристики, які "повітряні таксі" вимагають від акумуляторів, дуже схожі на характеристики, розроблені для Spirit of Innovation".

За словами генерального директора Rolls-Royce Воррена Іста, світових рекордів вдалося досягти завдяки вдосконаленій технології акумуляторів і силових установок. Для цього компанія співпрацювала з різними партнерами, у тому числі розробником батарей Electroflight, а також постачальником електромобілів і автомобільної трансмісії YASA. Для випробувальних польотів транспортний засіб обладнали електричною трансмісією потужністю 400 кВт (понад 500 кінських сил) і найпотужнішою акумуляторною силовою батареєю в аерокосмічній галузі — її ємності достатньо для одночасної зарядки 7500 смартфонів.

"Після того, як світ зосередив увагу на необхідності дій на COP26, це ще одна віха, яка допоможе зробити "нульовий реактивний літак" реальністю та підтримає наші амбіції щодо забезпечення технологічних проривів, необхідних суспільству для декарбонізації транспорту повітрям, сушею та морем", — Наголосив Воррен Іст.

Раніше в США розробили персональний електрольот у формі "літаючої тарілки". Конструктори стверджують, що модель здатна літати зі швидкістю 257 км/год, а заряду акумулятора вистачить на 80 кілометрів.

Нещодавно в Австралії відбулися перші у світі перегони на аеротаксі, які влаштувала компанія Alauda Aeronautics. Пілот, який переміг, зміг розігнати електричний літак Airspeeder Mk3 до 155 км/год, керуючи ним дистанційно.