PlayStation для смартфона: Sony запатентовала уникальный игровой контроллер (фото)
Теперь играть в игры на мобилке будет куда проще, благодаря новому девайсу.
Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) получила патент на новую версию PlayStation. Девайс предназначен для мобильных игр, сообщает издание videogameschronicle.com.
Японское подразделение SIE на своем сайте опубликовало патентную документацию, описывающую устройство для гейминга, которое работает в паре со смартфоном.
"Контроллер по своему дизайну больше напоминает PS4 DualShock 4, а не новый PS5 DualSense", — пишет издание. "В описании указано, что пользователи смогут наклонять часть девайса благодаря специальному валу, регулируя направление и угол наклона".
Если устройство выйдет в свет, то его можно будет подключить к смартфону через приложение Remote Play или "облако". Аналогичным образом сейчас подключаются геймпады сторонних производителей для воспроизведения потоковых игр Xbox. Известно также, что контроллер будет коннектиться с телефоном по Bluetooth.
"Патент, вероятно, является частью планов PlayStation по разработке и усилению направления мобильных игр", — отмечает СМИ.
Издание напомнило, что в октябре 2021 года SIE назначила бывшего руководителя отдела контента Apple Arcade Николу Себастьяни на должность главы нового бизнес-подразделения, чтобы адаптировать свои "самые популярные франшизы" для мобильных устройств. В ноябре СЕО PlayStation Джим Райан подтвердил, что владелец платформы планирует перенести некоторые из своих "культовых IP" на мобильные устройства в течение текущего финансового года (то есть до марта 2022 года).
"Мы добились определенных успехов, экспериментируя с мобильными играми и приложениями, и решили предоставить геймерам более широкий выбор", — сказал он. " Мобильная связь — это лишь одна из областей, которые мы изучаем, чтобы привлечь внимание миллионов игроков, которые пока находятся "за пределами" наших платформ".
Топ-менеджер отметил, что PlayStation готова занять свою нишу в мобильном гейминге, благодаря своим некоторым франшизам.
"Недавно поступило подтверждение, что классическая гоночная франшиза PlayStation WipEout возвращается в виде новой мобильной игры. WipEout Rush выйдет на устройства iOS и Android в начале 2022 года", — говорится в материале.