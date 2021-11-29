PlayStation для смартфона: Sony запатентовала уникальный игровой контроллер (фото)

Теперь играть в игры на мобилке будет куда проще, благодаря новому девайсу.

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) получила патент на новую версию PlayStation. Девайс предназначен для мобильных игр, сообщает издание videogameschronicle.com.

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Японское подразделение SIE на своем сайте опубликовало патентную документацию, описывающую устройство для гейминга, которое работает в паре со смартфоном.

"Контроллер по своему дизайну больше напоминает PS4 DualShock 4, а не новый PS5 DualSense", — пишет издание. "В описании указано, что пользователи смогут наклонять часть девайса благодаря специальному валу, регулируя направление и угол наклона".

Если устройство выйдет в свет, то его можно будет подключить к смартфону через приложение Remote Play или "облако". Аналогичным образом сейчас подключаются геймпады сторонних производителей для воспроизведения потоковых игр Xbox. Известно также, что контроллер будет коннектиться с телефоном по Bluetooth.

Фото: Sony

"Патент, вероятно, является частью планов PlayStation по разработке и усилению направления мобильных игр", — отмечает СМИ.

Издание напомнило, что в октябре 2021 года SIE назначила бывшего руководителя отдела контента Apple Arcade Николу Себастьяни на должность главы нового бизнес-подразделения, чтобы адаптировать свои "самые популярные франшизы" для мобильных устройств. В ноябре СЕО PlayStation Джим Райан подтвердил, что владелец платформы планирует перенести некоторые из своих "культовых IP" на мобильные устройства в течение текущего финансового года (то есть до марта 2022 года).

"Мы добились определенных успехов, экспериментируя с мобильными играми и приложениями, и решили предоставить геймерам более широкий выбор", — сказал он. " Мобильная связь — это лишь одна из областей, которые мы изучаем, чтобы привлечь внимание миллионов игроков, которые пока находятся "за пределами" наших платформ".

Топ-менеджер отметил, что PlayStation готова занять свою нишу в мобильном гейминге, благодаря своим некоторым франшизам.

"Недавно поступило подтверждение, что классическая гоночная франшиза PlayStation WipEout возвращается в виде новой мобильной игры. WipEout Rush выйдет на устройства iOS и Android в начале 2022 года", — говорится в материале.