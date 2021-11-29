PlayStation для смартфона: Sony запатентувала унікальний ігровий контролер (фото)

Тепер грати в ігри на мобілці буде набагато простіше, завдяки новому девайсу.

Компанія Sony Interactive Entertainment (SIE) одержала патент на нову версію PlayStation. Девайс призначено для мобільних ігор, повідомляє видання videogameschronicle.com.

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Японський підрозділ SIE на своєму сайті опублікував патентну документацію, що описує пристрій для геймінгу, який працює у парі зі смартфоном.

"Контролер за своїм дизайном більше нагадує PS4 DualShock 4, а не новий PS5 DualSense", — пише видання. "В описі зазначено, що користувачі зможуть нахиляти частину девайсу завдяки спеціальному валу, регулюючи напрямок і кут нахилу".

Якщо пристрій вийде у світ, його можна буде підключити до смартфону через програму Remote Play або "хмара". Аналогічно зараз підключаються геймпади сторонніх виробників для відтворення потокових ігор Xbox. Відомо також, що контролер конектиться з телефоном за допомогою Bluetooth.

Фото: Sony

"Патент, ймовірно, є частиною планів PlayStation із розробки та посилення напряму мобільних ігор", — зазначає ЗМІ.

Видання нагадало, що в жовтні 2021 року SIE призначила колишнього керівника відділу контенту Apple Arcade Ніколу Себастьяні на посаду голови нового бізнес-підрозділу, щоб адаптувати свої "найпопулярніші франшизи" для мобільних пристроїв. У листопаді СЕО PlayStation Джим Раян підтвердив, що власник платформи планує перенести деякі зі своїх "культових IP" на мобільні пристрої протягом поточного фінансового року (тобто до березня 2022 року).

"Ми досягли певних успіхів, експериментуючи з мобільними іграми та додатками, і вирішили надати геймерам ширший вибір", — сказав він. "Мобільний зв'язок — це лише одна з галузей, які ми вивчаємо, щоб привернути увагу мільйонів гравців, які поки що знаходяться "за межами" наших платформ".

Топменеджер зазначив, що PlayStation готова зайняти свою нішу в мобільному геймінгу завдяки своїм деяким франшизам.

"Нещодавно надійшло підтвердження, що класична гоночна франшиза PlayStation WipEout повертається у вигляді нової мобільної гри. WipEout Rush вийде на пристрої iOS та Android на початку 2022 року", — йдеться у матеріалі.