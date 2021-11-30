Взломают любой шифр: США внесли в "черный список" создателей квантовых компьютеров из Китая

Американское правительство опасается, что новые системы смогут замечать самолеты-невидимки и подводные лодки, а также пробивать файлволы.

Администрация президента США Джо Байдена решила отправить в "черный список" восемь китайских компаний, которые занимаются квантовыми вычислениями. Об этом сообщило американское Министерство торговли на своем сайте.

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Бюро промышленности и безопасности США расширило список юридических и физических лиц, которые могут представлять угрозу интересам национальной безопасности (Commerce Lists Entities). Отмечается, что китайские компании попали в этот перечень из-за рисков, связанных с квантовыми компьютерами. Как отметили чиновники, квантовые вычисления могут поддерживать военные технологии для борьбы с машинами-"невидимками" (couner-stealth), обнаружения подводных лодок, взлома криптографических шифров и разработки сверхзащищенного шифрования.

"Эти технологические компании, базирующиеся в КНР, поддерживают военную модернизацию Народно-освободительной армии и/или приобретают и пытаются приобрести товары американского происхождения для поддержки военных решений. Сегодняшние действия также ограничат экспорт производителям электроники КНР, которые поддерживают усилия Народно-освободительной армии по модернизации военной техники", — подчеркивается в заявлении Минторговли США.

Lists Entities — это инструмент, который позволяет Бюро промышленности и безопасности ограничивать экспорт и передачу внутри страны предметов, подпадающих под "Правила экспортного управления" (EAR). Для объектов, попавших в этот список, власти США запрещают любые торговые операции, не делают никаких лицензионных исключений.

Как пишет The Daily Hodl, квантовые компьютеры были определены США как потенциальная угроза для криптовалютных технологий из-за их теоретической способности взламывать криптографические механизмы защиты цифровых активов. В мае специалист по квантовым вычислениям Эндрю Фурсман заявил, что квантовые системы представляют угрозу для биткоинов.

"Независимо от того, появятся ли квантовые компьютеры завтра, через пять или десять лет, они могут быть криптографически полезными. Эти устройства будут способны делать то, с чем вы, возможно, не захотите столкнуться, если храните секреты. Так что стоит разобраться, каковы способы, которые блокчейны используют для криптографии, и какие из них смогут напрямую затрагивать квантовые компьютеры будущего", — подчеркнул эксперт.

Ранее специалисты МВФ предупредили об опасностях квантовых компьютеров. Они предполагают, что будущие машины смогут взламывать любой криптографический шифр и компьютерный код, сводя на нет любые усилия по обеспечению безопасности.

Недавно компания IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры будущего. Они воплотили в новой платформе Quantum System Two технологии, которые сделают возможными масштабные вычисления уже в 2023 году.