IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры будущего (видео)

Новая электроника и система охлаждения позволит запустить масштабные квантовые вычисления уже в 2023 году.

Компания IBM анонсировала интегрированную систему квантовых вычислений нового поколения под названием IBM Quantum System Two. Подробности описаны на официальном сайте.

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По словам разработчиков, платформа предназначена для работы с будущими квантовыми процессорами с 433 и 1121 кубитами. В ее основе лежит принцип модульности, когда функциональные части объединяются в законченные блоки. Такой подход позволяет изменять возможности машины, увеличивая количество или мощность вычислительных модулей, предназначенных для тех или иных задач.

Прототип IBM Quantum System Two планируют запустить в 2023 году. Пока же компания показала, как будет выглядеть будущий зал с квантовыми компьютерами. В ролике можно заметить, что процессоры хотят разместить в огромных светящихся блоках, большая часть которых будет спрятана на нижнем уровне, вероятно, криогенные установки. Между оборудованием останется много свободного пространства для перемещения сотрудников.

Как отмечает IBM, в связи с увеличением количества кубитов в процессорах, необходимы высокая гибкость управляющего оборудования и ресурсы для масштабирования — способности машины справляться с увеличением рабочей нагрузки. Речь идет об инструментах, позволяющих пользователям управлять кубитами, а также о системах криогенного охлаждения, поддерживающих очень низкую температуру, чтобы частицы проявляли свои квантовые свойства.

Конструкция IBM Quantum System Two получит усовершенствованную масштабируемую электронику для управления кубитами, а также кабели и охлаждающие элементы более высокой плотности. Инженеры в сотрудничестве с компанией Bluefors разработали новую криогенную платформу, которая позволит максимально эффективно использовать пространство для вспомогательного оборудования и более крупных процессоров и обеспечит специалистам удобный доступ для технического обслуживания. Благодаря новому дизайну расширилось рабочее пространство охлаждающей установки и появилась возможность соединить несколько квантовых процессоров.

"IBM Quantum System Two предлагает заглянуть в будущее центра обработки данных для квантовых вычислений, где модульность и гибкость системной инфраструктуры будут ключевыми для постоянного масштабирования", — сказал вице-президент IBM по квантовым вычислениям Джей Гамбетта, .

В 2019 году IBM запустила первую в мире интегрированную систему квантовых вычислений под названием IBM Quantum System One. За последние три года компания сделала ее основой для своих облачных сервисов в США, Германии и Японии. Кроме того, 16 ноября IBM заключила партнерское соглашение с Университетом Йонсей в Сеуле для развертывания первой Quantum System One в стране в Южной Корее.

Ранее IBM создала новый квантовый процессор Eagle на 127 кубитов. По словам разработчиков, ни один классический компьютер не способен угнаться за ним в производительности. По словам гендиректора IBM Арвинд Кришна, для решения тех же задач электронной машине нужно задействовать больше битов, чем существует атомов на Земле. В то же время, квантовые компьютеры пока не смогут решить любую проблему и требуют сложного оборудования для работы.