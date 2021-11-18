IBM показала, як виглядатимуть квантові комп'ютери майбутнього (відео)

Нова електроніка та система охолодження дозволить запустити масштабні квантові обчислення вже в 2023 році.

IBM анонсувала інтегровану систему квантових обчислень нового покоління під назвою IBM Quantum System Two. Подробиці описані на офіційному сайті.

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За словами розробників, платформа призначена для роботи з майбутніми квантовими процесорами з 433 та 1 121 кубітами. В її основі лежить принцип модульності, коли функціональні частини об'єднуються у закінчені блоки. Такий підхід дозволяє змінювати можливості машини, збільшуючи кількість чи потужність обчислювальних модулів, призначених для тих чи інших завдань.

Прототип IBM Quantum System Two планують запустити у 2023 році. Поки ж компанія показала, як виглядатиме майбутній зал із квантовими комп'ютерами. У ролику можна помітити, що процесори хочуть розмістити у величезних блоках, що світяться, більша частина яких буде захована на нижньому рівні, ймовірно, кріогенні установки. Між обладнанням залишиться багато вільного простору для переміщення працівників.

Як зазначає IBM, у зв'язку зі збільшенням кількості кубітів у процесорах, необхідні висока гнучкість керівного обладнання та ресурси для масштабування — здатність машини справлятися зі збільшенням робочого навантаження. Йдеться про інструменти, що дозволяють користувачам керувати кубітами, а також про системи кріогенного охолодження, що підтримують дуже низьку температуру, щоб частинки виявляли квантові властивості.

Конструкція IBM Quantum System Two отримає вдосконалену масштабовану електроніку для управління кубітами, а також кабелі та охолоджувальні елементи вищої щільності. Інженери у співпраці з компанією Bluefors розробили нову кріогенну платформу, яка дозволить максимально ефективно використовувати простір для допоміжного обладнання та більших процесорів і забезпечить фахівцям зручний доступ для технічного обслуговування. Завдяки новому дизайну розширився робочий простір установки, що охолоджує, і з'явилася можливість з'єднати кілька квантових процесорів.

"IBM Quantum System Two пропонує зазирнути в майбутнє центру обробки даних для квантових обчислень, де модульність і гнучкість системної інфраструктури будуть ключовими для постійного масштабування", — сказав віцепрезидент IBM з квантових обчислень Джей Гамбетта.

У 2019 році IBM запустила першу в світі інтегровану систему квантових обчислень під назвою IBM Quantum System One. За останні три роки компанія зробила її основою для своїх хмарних сервісів у США, Німеччині та Японії. Крім того, 16 листопада IBM уклала партнерську угоду з Університетом Йонсей у Сеулі для розгортання першої Quantum System One у країні в Південній Кореї.

Раніше IBM створила новий квантовий процесор Eagle на 127 кубітів. За словами розробників, жоден класичний комп'ютер не здатний наздогнати його в продуктивності. За словами гендиректора IBM Арвінд Крішна, для вирішення тих же завдань електронній машині потрібно задіяти більше бітів, аніж існує атомів на Землі. У той же час квантові комп'ютери поки не зможуть вирішити будь-яку проблему і вимагають складного обладнання для роботи.