Загрузите разум на компьютер: футуролог пояснил, сможем ли мы стать бессмертными

Некоторые ученые верят, что оцифровка нашего сознания возможна. Просто пока технологии не позволяют нам этого сделать. Но означает ли это, что мы сможем жить вечно — не в телах, а в компьютерах?..

Загрузка разума — это гипотетический процесс отделения сознания, его преобразование в цифровой формат и перенос цифрового сознания на какой-либо носитель. Предположительно, процесс будет поэтапным: копирование разума, перенос разума, сохранение разума и эмуляция всего мозга (WBE). Ученый и футуролог Рупендра Брахамбхатт описал в своей авторской колонке возможные механизмы сохранения человеческого сознания.

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Получение информации из мозга

Человеческий мозг насчитывает 86 млрд нейронов, которые функционируют в большой нейронной сети. В коре головного мозга насчитывается более 125 трлн синапсов, располагающих огромным объемом информации и памяти. Некоторые ученые считают, что для копирования мозга, его нужно препарировать. Однако другие утверждают, что можно обойтись неинвазивным сканированием. Извлеченная таким образом информация послужит основой для коннектома — подробнейшей схемы нейронных связей.

Пока что ученые располагают полным коннектомом мозга червя Caenorhabditis elegans, который имеет всего 302 нейрона и около 7 тыс. синаптических связей. В 2014 году разработчики из OpenWorm создали на основе этого коннектома ПО для робота Lego, который был способен выполнять те же сенсорные и двигательные действия, что и биологический прототип.

"Очевидно, что построение коннектома человека — гораздо более сложный процесс. Даже в случае с червем, исследователям пришлось трудиться более 10-ти лет над созданием "схемы" его мозга", — пишет автор. "А теперь представьте, сколько времени и ресурсов потребуется для идентификации около 86 млрд нейронов, определения их точного местоположения, а также отслеживания и каталогизации их проекций друг на друга. Создание и интерпретация даже одного человеческого коннектома немыслима с использованием существующих технологий".

Через интерфейс мозг-компьютер (BCI) также возможно добыть информацию. Уже существуют нейрочипы, которые могут преобразовывать некоторые типы мозговой информации в команды и давать возможность управлять софтом или, например, роботизированной рукой.

"Однако современные BCI слишком слабы, чтобы позволить нам перенести сознание в цифровую среду. Интерфейсы мозг-компьютер, которые смогут выгружать разум, потребуют технологий, способных сканировать человеческий мозг на уровне квантовых частиц", — рассуждает ученый.

Как сохранить разум для его переноса на компьютер?

Теоретически, в будущем, когда технология коннектомов будет достаточно развита, сознание людей можно будет извлечь и загрузить. В надежде на это, некоторые люди пожелали, чтобы после смерти их тела (или головы) поместили в крионические камеры. Однако некоторые эксперты утверждают, что крионика может повредить мозг без возможности восстановления.

Недавно выпускник Массачусетского технологического института Роберт Макинтайр заявил, что его стартап Nectomeработает над созданием инструментов для сохранения микроскопических деталей мозга, необходимых для картирования коннектома. Макинтайр вместе с криобиологом Грегом Фахи разработали метод, сочетающий бальзамирование с крионикой. Ученые предполагают, что смогут сохранить весь мозг на нанометровом уровне, включая коннектом.

Однако проблема в том, что "бальзамирование мозга" должно происходить, пока человек еще жив. Стартаперы надеются, что им помогут люди, которые хотят прибегнуть к эвтаназии.

Возможна ли оцифровка человеческого мозга?

После того как коннектом будет готов, следующий шаг — оцифровка. Согласно данным Scientific American, объем памяти человеческого мозга может составлять около 2,5 петабайт (2500 ТБ — ред.).Также доподлинно известно, что мы используем 100% возможностей мозга, а не 10%, как принято полагать. А это значит, что наш мозг — огромное хранилище данных. Помимо носителя, нам потребуется компьютерная архитектура для реконструирования сознания в виде кода, и большие вычислительные мощности.

Если бы существовал компьютер, соответствующий по вычислительным мощностям нашему мозгу, он потреблял бы 1 гигаватт энергии, а не 20 Вт", — делится Том Бартол нейробиолог из Института Солка.

Кроме того, человеческий мозг использует примерно в 300 раз больше параметров (нейроны в сочетании с синапсами) по сравнению с GPT3, — крупнейшей из когда-либо созданных искусственных нейронных сетей. Нам бы пришлось очень постараться, чтобы развить ее до возможностей нашего мозга.

Где будет жить симулякр головного мозга?

Когда все требования выполнены и искусственный мозг готов, "разум" теперь можно загрузить в симуляцию, такую ​​как виртуальный мир, или сеть искусственных мозгов, связанных друг с другом (так называемый коллективным разумом). Также сознание может быть загружено на робота-гуманоида — более развитого, чем все ныне существующие.

Симулякру сознания необходимо будет существовать в определенном месте и иметь возможность взаимодействовать с вещами и другими симулякрами, с людьми. Для этого потребуется виртуальная реальность, которая станет для симулякра реальным миром его существования. эту роль могла бы выполнить метавселенная.

Критика идеи загрузки разума

Нейробиолог Майкл Хендрикс из Университета Макгилла назвал загрузку разума "ложной надеждой" в своем отчете за 2015 год, опубликованном в MIT Technology Review. По словам Хендрикса, ученые до сих пор не знают точно, какие технологии могут позволить им воспроизвести человеческий разум. Он также усомнился в успехе существующих или предполагаемых методов сохранения мозга, а также методов извлечения информации из него. Более того, как эксперт по нервной активности червя Caenorhabditis elegans, он говорит, что наличие коннектома само по себе не является достаточным условием для моделирования всей нервной системы.

"Даже если нам удастся создать симулякр сознания, кажется сомнительным то, будете ли это вы? Или некое подражание вашей личности?", — пишет колумнист. "Конечно, загрузка разума может навсегда изменить человеческие жизни, но именно поэтому появление этой фантастической технологии в реальном мире может также вызвать множество конфликтов, связанных с ее этическим и социальным воздействием на человечество".