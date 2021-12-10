Цукерберг запустил приложение для посещения метавселенной - Horizon Worlds (видео)

"Horizon Worlds кажется очаровательной и знакомой, но при этом немного глючной и мультяшной", — так описывают свои впечатления американские журналисты.

Прошло 2 года с тех пор, как Meta (экс-Facebook) впервые продемонстрировала свое приложение для метавселенной Horizon Worlds. До сих пор оно тестировалось и вот, наконец, им могут воспользоваться юзеры — пока что только из США и Канады, сообщает издание cnet.com.

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"Виртуальное пространство несколько напоминает такие платформы, как Rec Room, AltSpace VR и VRChat. Пока неясно, насколько успешной будет метавселенная, когда дело дойдет до управления большими группами людей и токсичного поведения в виртуальной реальности", — пишет СМИ.

Компания хочет предложить новые социальные приложения, которые объединят VR, AR, компьютеры и телефоны. На данный момент Horizon Worlds — это бесплатный VR-сервис, для которого требуется гарнитура Quest 2, а также аватары для взаимодействия.

"Передвижение по мирам покажется знакомым для всех, кто бывал на других пространствах площадках виртуальной реальности. Вы можете плавно передвигаться или телепортироваться между "мирами", вызвать меню и переходить в разные "миры" с его помощью. Также вы можете оценить объекты, создаваемые в Meta's Creator Competitions независимыми разработчиками, которые принимали участие в бета-тестировании. Приложение поощряет совместное использование кода, чтобы разработчики могли быстро воплощать и перенимать идеи друг у друга", — делятся впечатлениями журналисты.

Внутри метавселенной есть многопользовательская игра Arena Clash. Horizon Worlds планирует делать ставку на игры, чтобы привлекать как можно больше людей.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подчеркнул, что Horizon для него является центральным элементом стратегии развития VR-вселенной в целом.

"Meta будет удивлять обилием контента в Horizon Worlds, и стратегия состоит в том, чтобы привлекать туда как можно больше креаторов", — отметил Марк.

Сервис будет предоставлять разработчикам инструменты для создания объектов, миров, игр. Компания уже имеет такой опыт и он весьма успешен — многие пользователи создают маски и фильтры для Instagram и Facebook посредством программ Spark AR, а 3D-модели — при помощи Blender. Обе проги бесплатные.

Журналистов cnet.com очень беспокоил вопрос касательно модерации поведения виртуального сообщества. В Horizon Worlds есть инструменты для сообщения о плохом поведении. Сделать это можно, нажав на запястье, чтобы приостановить события, когда они становятся токсичными, отключить звук, заблокировать кого-то или сообщить о том, что кто-то ведет себя плохо. Алгоритм архивирует последние несколько минут отмеченного инцидента, а модераторы должны затем ознакомиться с жалобой и принять меры. Однако журналисты не видели, как это работает на практике.

"Существуют также общие правила поведения в виртуальной реальности, изложенные владельцами Meta for Quest, но никому не известно, насколько они эффективны. Оскорбления и токсичное поведение в VR реальны, и Meta должна будет доказать, что эти новые общественные места будут управляться лучше, чем другие социальные приложения VR или сам Facebook", — говорится в статье. "Horizon Worlds кажется очаровательной и знакомой, но при этом немного глючной и мультяшной. Но предстоит еще много работы, прежде чем платформа дорастет до размера вселенной, пусть и виртуальной".