Цукерберг запустив програму для відвідування метавсесвіту — Horizon Worlds (відео)

"Horizon Worlds здається чарівною та знайомою, але при цьому трохи глючною та мультяшною", — так описують свої враження американські журналісти.

Пройшло 2 роки з того часу, як Meta (екс-Facebook) уперше продемонструвала свою програму для метавсесвіту Horizon Worlds. Досі її тестували, і ось, нарешті, нею можуть скористатися користувачі — поки що лише з США та Канади, повідомляє видання cnet.com.

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"Віртуальний простір дещо нагадує такі платформи як Rec Room, AltSpace VR і VRChat. Поки незрозуміло, наскільки успішним буде метавсесвіт, коли справа дійде до управління великими групами людей і токсичної поведінки у віртуальній реальності", — пише ЗМІ.

Компанія хоче запропонувати нові соціальні програми, які об'єднають VR, AR, комп'ютери та телефони. Наразі Horizon Worlds – це безкоштовний VR-сервіс, для якого потрібна гарнітура Quest 2, а також аватари для взаємодії.

"Пересування світами здасться знайомим для всіх, хто бував на інших просторах майданчиках віртуальної реальності. Ви можете плавно пересуватися або телепортуватися між "світами", викликати меню та переходити в різні "світи" за його допомогою. Також ви можете оцінити об'єкти, створювані в Meta's Creator Competitions незалежними розробниками, які брали участь у бета-тестуванні. Додаток заохочує спільне використання коду, щоб розробники могли швидко втілювати та переймати ідеї одне в одного", — поділяються враженнями журналісти.

Усередині метавсесвіту є розрахована на багато користувачів гра Arena Clash. Horizon Worlds планує робити ставку на ігри, щоб залучати якнайбільше людей.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг наголосив, що Horizon для нього є центральним елементом стратегії розвитку VR-усесвіту в цілому.

"Meta буде дивувати великою кількістю контенту в Horizon Worlds, і стратегія полягає в тому, щоб залучати туди якнайбільше креаторів", — зазначив Марк.

Сервіс надаватиме розробникам інструменти для створення об'єктів, світів, ігор. Компанія вже має такий досвід, і він дуже успішний – багато користувачів створюють маски та фільтри для Instagram і Facebook за допомогою програм Spark AR, а 3D-моделі – за допомогою Blender. Обидві програми безкоштовні.

Журналістів cnet.com дуже непокоїло питання щодо модерації поведінки віртуальної спільноти. У Horizon Worlds є інструменти для повідомлення про погану поведінку. Зробити це можна, натиснувши на зап'ястя, щоб зупинити події, коли вони стають токсичними, відключити звук, заблокувати когось або повідомити, що хтось погано поводиться. Алгоритм архівує останні кілька хвилин зазначеного інциденту, а модератори повинні потім ознайомитися зі скаргою та вжити заходів. Проте журналісти не бачили, як це працює на практиці.

Існують також загальні правила поведінки у віртуальній реальності, викладені власниками Meta for Quest, але нікому не відомо, наскільки вони ефективні. Образи й токсична поведінка у VR реальні, і Meta повинна буде довести, що ці нові громадські місця будуть керуватися краще, ніж інші соціальні програми VR або Facebook, — ідеться в статті. — Horizon Worlds здається чарівною та знайомою, але при цьому трохи глючною та мультяшною. Але ще багато роботи, перш ніж платформа доросте до розміру всесвіту, нехай і віртуального".