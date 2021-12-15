Мир еще не готов: почему топовые 16К-телевизоры не могут превзойти простые 4К-ТВ

Новое поколение широкоформатных телевизоров дарит превосходную картинку, однако пока не оправдывает высокой цены.

На рынке уже появились первые телевизоры с разрешением 16К, которые в будущем могут стать эталоном качества. Издание Techradar объяснило, чем они отличаются от 4К- и 8К-моделей.

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Пока стандартным разрешением для ТВ-панелей считается 4К (3840 x 2160 пикс.) — это минимум, на который стоит ориентироваться при покупке нового телевизора. Производители уже предлагают довольно много моделей с разрешением 8К (7680×4320 пикс.), они показывают более красивую и четкую картинку, но стоят намного дороже, к примеру, самые дешевые модели в Украине продаются по цене от 35 тыс. грн.

У дисплеев с разрешением 16К плотность пикселей в 16 раз выше, чем у 4К и в 8 раз выше, чем у 8К. Чтобы разместить такое количество светодиодов на одной панели, их приходится делать меньшего размера, поэтому каждый должен производить как можно больше света для обеспечения качественной картинки, поэтому очень важна яркость — минимум 1000 нит.

В 2019 году Sony стала первым крупным брендом, представившим на мировом рынке 16К-телевизор по цене около $877 тыс. Он получил светодиодный дисплей с разрешением 15360 x 8640 пикс. и яркость в 1000 нит, обеспечив очень реалистичное изображение благодаря модульной конструкции. Если предположить, что другие производители выберут для своих 16K-телевизоров такую же структуру, устройства будут состоять из квадратных дисплеев 16x18 дюймов с разрешением 360x360 пикс. каждый. Это обеспечит частоту кадров 120 Гц, глубокий черный цвет и отличный контраст.

[ + – ] У дисплеев с разрешением 16К плотность пикселей в 16 раз выше, чем у 4К-панелей Фото: Pixabay

На цену 16К-устройства влияет и размер, однако аналитики считают, что тратиться на такие телевизоры пока не стоит. Дело в том, что чем больше разрешение экрана, тем ближе зритель должен находиться к экрану, чтобы рассмотреть все детали. На расстоянии 5-6 м от телевизора сложно увидеть разницу даже между 4К и 8К, так что суперкачество 16К тоже вряд ли будет бросаться в глаза. Более того, пока что далеко не все фильмы, сериалы, видеоигры поддерживают такое разрешение. Сейчас не все каналы обеспечивают даже 4К-технологию, которая появилась в 2012 году, поэтому проблематично найти видео в формате 16К. В случае с 8К разработчики полагаются на масштабирование контента с низким разрешением при помощи процессоров, однако чипы не всегда хорошо справляются с этой задачей, если разница слишком велика. Как уже говорилось, у телевизоров нового поколения плотность пикселей в 8 -16 раз выше, поэтому различия будут очень заметны.

Еще один важный фактор — объем файлов. Даже при хорошей скорости соединения возникают задержки при потоковой передаче видео в формате 4К или 8К, а пропускной способности для 16К пока вовсе не удалось достичь. От качественного и яркого изображения нет никакого толка, если его нельзя посмотреть онлайн, а покупать столь дорогие модели для просмотра скачанных фильмов весьма невыгодно.

В будущем возможно появление видеоигр с разрешением 16К, однако консоли последнего поколения PS5 и Xbox Series X относительно недавно достигли 4К, так что в ближайшее время не стоит ждать появления на рынке обновленных моделей контроллеров. У персональных компьютеров перспективы получше, но игры для них стоят недешево.

"Как потребители, мы жаждем новых и лучших технологий, поэтому производители предлагают 16K, но обычные домохозяйства к таким устройствам еще не готовы. И не будут в ближайшие пару лет. А для начала телевизоры 8K должны стать такими же широко распространенными, как 4K. И только затем может наступить эра 16 К", — пишут аналитики.

За последний год утроились продажи телевизоров в разрешении 8К, что свидетельствует о росте их популярности. Скорее всего, производители контента и зрители постепенно перейдут на эту технологию, прежде чем полномасштабно заинтересуются 16К.

Ранее LG презентовала необычный телевизор с аккумулятором, который можно легко перемещать. 27-дюймовая панель установлена на специальной стойке с колесиками с регулируемой высотой.