Світ ще не готовий: чому топові 16К-телевізори не можуть перевершити прості 4К-ТВ

Нове покоління широкоформатних телевізорів дарує чудову картинку, проте поки що не виправдовує високу ціну.

На ринку вже з'явилися перші телевізори з роздільною здатністю 16К, які в майбутньому можуть стати стандартом якості. Видання Techradar пояснило, чим вони відрізняються від 4К- та 8К-моделей.

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Поки що стандартною роздільною здатністю для ТВ-панелей вважається 4К (3840×2160 пікс.) — це мінімум, на який варто орієнтуватися під час покупки нового телевізора. Виробники вже пропонують досить багато моделей з роздільною здатністю 8К (7680×4320 пікс.), вони показують більш красиву та чітку картинку, але коштують набагато дорожче, наприклад, найдешевші моделі в Україні продаються за ціною від 35 тис. грн.

У дисплеїв із роздільною здатністю 16К щільність пікселів у 16 разів вища, ніж у 4К та у 8 разів вища, ніж у 8К. Щоб розмістити таку кількість світлодіодів на одній панелі, їх доводиться робити меншого розміру, тому кожен повинен виробляти якнайбільше світла для забезпечення якісної картинки, тому дуже важлива яскравість — мінімум 1 000 ніт.

У 2019 році Sony стала першим великим брендом, який представив на світовому ринку 16К-телевізор за ціною майже $877 тис. Він отримав світлодіодний дисплей з роздільною здатністю 15360×8640 пікс. і яскравістю 1 000 ніт, забезпечивши дуже реалістичне зображення завдяки модульній конструкції. Якщо припустити, що інші виробники виберуть для своїх 16K-телевізорів таку ж структуру, пристрої складаються з квадратних дисплеїв 16×18 дюймів із роздільною здатністю 360×360 пікселів кожен. Це забезпечить частоту кадрів 120 Гц, глибокий чорний колір і відмінний контраст.

[ + – ] У дисплеїв із роздільною здатністю 16К щільність пікселів у 16 разів вища, ніж у 4К-панелей Фото: Pixabay

На ціну 16К-пристрою впливає і розмір, проте аналітики вважають, що витрачатися на такі телевізори поки що не варто. Справа в тому, що чим більша роздільна здатність екрана, тим ближче глядач повинен знаходитися до екрана, щоб розглянути всі деталі. На відстані 5-6 м від телевізора складно побачити різницю навіть між 4К та 8К, тож суперякість 16К теж навряд чи буде впадати у вічі. Більше того, поки що далеко не всі фільми, серіали, відеоігри підтримують такий дозвіл. Наразі не всі канали забезпечують навіть 4К-технологію, яка з'явилася у 2012 році, тому проблематично знайти відео у форматі 16К. У випадку з 8К розробники покладаються на масштабування контенту з низькою роздільною здатністю за допомогою процесорів, проте чіпи не завжди добре справляються з цим завданням, якщо різниця занадто велика. Як уже говорилося, у телевізорів нового покоління щільність пікселів у 8-16 разів вища, тому відмінності будуть дуже помітні.

Ще один важливий фактор — обсяг файлів. Навіть за умов хорошої швидкості з'єднання виникають затримки під час потокового передавання відео у форматі 4К або 8К, а пропускну здатність для 16К поки що зовсім не вдалося досягти. Від якісного та яскравого зображення немає жодного спрямування, якщо його не можна подивитися онлайн, а купувати настільки дорогі моделі для перегляду завантажених фільмів дуже невигідно.

У майбутньому можлива поява відеоігор із роздільною здатністю 16К, проте консолі останнього покоління PS5 і Xbox Series X відносно нещодавно досягли 4К, тож найближчим часом не варто чекати появи на ринку оновлених моделей контролерів. У персональних комп'ютерів перспективи кращі, але ігри для них коштують недешево.

"Як споживачі, ми прагнемо нових і кращих технологій, тому виробники пропонують 16K, але звичайні домогосподарства до таких пристроїв ще не готові. І не будуть найближчі кілька років. А для початку телевізори 8K повинні стати такими ж широко поширеними, як 4K. І тільки потім може настати ера 16К", — пишуть аналітики.

За останній рік потроїлися продажі телевізорів у роздільній здатності 8К, що свідчить про зростання їхньої популярності. Швидше за все, виробники контенту та глядачі поступово перейдуть на цю технологію, перш ніж повномасштабно зацікавляться 16К.

Раніше LG презентувала незвичайний телевізор з акумулятором, який можна легко переміщати. 27-дюймова панель встановлена на спеціальній стійці з коліщатками з регульованою висотою.