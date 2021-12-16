Биткойн дорастет до отметки в $100 тысяч: эксперты рассказали, когда это случится

Курс биткоина значительно повысится в 2022 году, полагают аналитики. Однако некоторые эксперты не столь оптимистичны — они называют 2023-й "годом роста".

Несмотря на волатильность, многие эксперты уверены, что BTC, рано или поздно, приблизится к отметке в $100 тыс., хотя и расходятся во мнениях относительно того, когда именно это произойдет. Журналисты издания time.com/nextadvisor попытались выяснить, что ждет самую популярную криптовалюту в новом 2022 году.

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Курс биткоина — прогноз на год

"Некоторые эксперты прогнозируют рост курса биткоина до $100 тыс. уже в первом квартале 2022 года. Другие не решаются называть какую-либо конкретную дату или промежуток времени, а скорее указывают на тенденцию к увеличению стоимости", — пишет СМИ.

В любом случае, многие аналитики считают, что инвесторам стоит ожидать "довольно устойчивого" роста стоимости в долгосрочной перспективе.

"Я ожидаю от BTC волатильности в краткосрочной перспективе и роста в долгосрочной перспективе", — говорит Киана Даниал, основатель Invest Diva и автор книги "Инвестиции в криптовалюту для чайников". Такого же мнения придерживается и Джурриен Тиммер, директор по глобальным макросам в Fidelity Investments.

Прогноз цены биткоина на 2022 год от криптоаналитика Мэтью Хайленда таков: $250 тыс. к январю 2022 года. Если крипте удастся пробить порог в $100 тыс., то это станет толчком к развитию "бычьего" тренда. В качестве примера Хайланд привел 150-процентный рост монеты в 2017 году, когда биткойн вырос с $8 тыс. до $20 тыс.

Эксперты из JPMorgan делают такой прогноз для биткоина — максимум $146 тыс., а специалисты из Bloomberg говорят, что к 2022 году криптовалюта может достичь даже $400 тыс.

Что влияет на цену биткоина

На цену криптовалюты влияют такие экономические факторы, как наличие/отсутствие спроса и предложения, общественное мнение, ситуация на рынке, дефицит и др. Издание предлагает рассмотреть некоторые из них.

Дефицит

В настоящее время в обращении находится около 19 млн биткойнов, а майнинг завершится на 21 млн. То, что актив исчерпаем, и делает его привлекательным

"Есть фиксированное предложение, но растет спрос", — говорит Алексис Джонсон из Light Node Media.

Другие эксперты отмечают, что крипта имеет ценность, потому что люди сами наделяют ею "биток".

"На самом деле, это похоже на мошенничество", — говорит Нельсон Мерчан, соучредитель Johnson's Light Node Media, о происхождении биткоина. "У вас действительно нет этих денег. Более того, криптовалюта может резко обрушиться — вы рискуете потерять все".

Вот почему специалисты по финансовому планированию предлагают выделять только от 1% до 5% инвестиционного портфеля на криптовалюту, — чтобы защитить ваши деньги от волатильности.

Мейнстрим

Одним из основных факторов, влияющих на рост цен на диджитал-активы, является скорость, с которой новые потребители их покупают.

"Криптотехнологии внедряются очень быстро. Если предположить, что процесс будет ускоряться, то ценность биткоина будет повышаться", — пишет СМИ. "Согласно данным CoinShares, внедрение BTC растет со скоростью 113% в год. Если люди будут "осваивать" биткоин так же быстро, как они осваивали Интернет, то у 2024 году холдерами крипты станут 1 млрд человек, а к 2030 году — 4 млрд".

CoinDesk сообщил в прошлом месяце, что количество новых кошельков по всему миру увеличилось на 45% с января 2020 года по январь 2021 года, — примерно до 66 млн.

Циклы майнинга

Халвинг очень сильно влияет на курс криптовалюты. Это важный процесс, который приводит к уменьшению вдвое вознаграждения за транзакции майнинга биткоинов. Халвинг влияет на скорость поступления новых монет в обращение, а значит — и на стоимость активов, находящихся в обороте. Исторически сокращение вдвое коррелировало с циклами подъема и спада. Некоторые эксперты пытаются спрогнозировать эти циклы вплоть до дня, когда завершится халвинг.

Что нужно знать будущим инвесторам о биткоине

Как уже говорилось выше, эксперты рекомендуют не инвестировать более 5% портфеля в криптовалюту и никогда не инвестировать сбережения, которые вы откладывали на случай чрезвычайных ситуаций, выплаты долгов с процентами. Путь к долгосрочному богатству и сбережениям на пенсию чаще всего оказывается успешным для людей с диверсифицированными инвестициями, где криптовалюта составляет очень небольшую часть.

В случае криптовалют, по мнению специалистов, весьма хорош принцип "установил и забыл".

"Пассивное инвестирование — очень действенный способ достижения финансовых целей", — говорит специалист по финансовому планированию Сара Кэтрин Гутьеррес.

Поскольку криптовалюта все еще в новинку, можно подождать и посмотреть, как все будет развиваться, прежде чем рисковать своими деньгами. Мы можем оперировать данными, собранными за 12 лет существования биткоина, но его стоимость хоть и растет в долгосрочной перспективе, сильно колеблется изо дня в день

Волатильность затрудняет понимание того, "что" и "почему" стоит за той или иной крипто-стратегией. Прежде чем инвестировать в биткоин, или любые альтернативные активы, спросите себя, чего вы хотите добиться, выходя на этот нестабильный рынок, и почему. Это поможет вам сосредоточиться.

По словам Гутьеррес, специалисты по финансовому планированию не имеют предвзятого отношения к криптовалюте, особенно если клиент проявляет интерес к ее изучению. Однако рекомендуют спросить себя, нужна ли вам криптовалюта в принципе? Какую роль она сыграет и найдется ли ей место в вашем жизненном плане? В большинстве случаев, говорит Гутьеррес, ответ отрицательный.

"Мы считаем, что биткоин не нужен для достижения финансовых целей", — говорит она. "Стоит отдавать предпочтение простым способам инвестирования, которые легко понять. Это позволит вам достичь основных финансовых целей и улучшить положение в долгосрочной перспективе".