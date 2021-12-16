Біткоїн доросте до позначки $100 тисяч: експерти розповіли, коли це станеться

Курс біткоїна значно підвищиться в 2022 році, вважають аналітики. Проте деякі експерти не такі оптимістичні — вони називають 2023-м "роком зростання".

Незважаючи на волатильність, багато експертів упевнені, що BTC, рано чи пізно, наблизиться до позначки $100 тис., хоча й розходяться в думках щодо того, коли саме це станеться. Журналісти видання time.com/nextadvisor спробували з'ясувати, що чекає на найпопулярнішу криптовалюту в новому 2022 році.

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Курс біткоїну — прогноз на рік

"Деякі експерти прогнозують зростання курсу біткоїну до $100 тис. уже в першому кварталі 2022 року. Інші не наважуються називати якусь конкретну дату або проміжок часу, а скоріше вказують на тенденцію до збільшення вартості", — пише ЗМІ.

У будь-якому випадку, багато аналітиків вважають, що інвесторам варто очікувати "досить стійкого" зростання вартості в довгостроковій перспективі.

"Я чекаю від BTC волатильності в короткостроковій перспективі та зростання в довгостроковій перспективі", — говорить Кіана Даніал, засновниця Invest Diva та авторка книги "Інвестиції в криптовалюту для чайників". Такої ж думки дотримується і Джуррієн Тіммер, директор із глобальних макросів у Fidelity Investments.

Прогноз ціни біткоїна на 2022 рік від криптоаналітика Метью Хайленда такий: $250 тис. до січня 2022 року. Якщо крипті вдасться пробити поріг $100 тис., то це стане поштовхом до розвитку "бичачого" тренду. Як приклад Хайланд навів 150-відсоткове зростання монети в 2017 році, коли біткоїн виріс із $8 тис. до $20 тис.

Експерти з JPMorgan роблять такий прогноз для біткоїна — максимум $146 тис., а фахівці з Bloomberg кажуть, що до 2022 року криптовалюта може сягнути навіть $400 тис.

Що впливає на ціну біткоїна

На ціну криптовалюти впливають такі економічні фактори, як наявність / відсутність попиту та пропозиції, громадська думка, ситуація на ринку, дефіцит тощо. Видання пропонує розглянути деякі з них.

Дефіцит

Наразі в обігу знаходиться майже 19 млн біткоїнів, а майнінг завершиться на 21 млн. Те, що актив вичерпаємо, і робить його привабливим.

"Є фіксована пропозиція, але зростає попит", — каже Алексіс Джонсон із Light Node Media.

Інші експерти зазначають, що крипта має цінність, бо люди самі наділяють нею "биток".

"Насправді це схоже на шахрайство", — говорить Нельсон Мерчан, співзасновник Johnson's Light Node Media, про походження біткоїна. "У вас справді немає цих грошей. Більше того, криптовалюта може різко обрушитися — ви ризикуєте втратити все".

Ось чому фахівці з фінансового планування пропонують виділяти лише від 1% до 5% інвестиційного портфеля на криптовалюту, щоб захистити ваші гроші від волатильності.

Мейнстрім

Одним з основних факторів, що впливають на зростання цін на діджитал-активи, є швидкість, з якою нові споживачі їх купують.

"Криптотехнології впроваджуються дуже швидко. Якщо припустити, що процес прискорюватиметься, то цінність біткоїна підвищуватиметься", — пишуть ЗМІ. "Згідно з даними CoinShares, впровадження BTC зростає зі швидкістю 113% на рік. Якщо люди "освоюватимуть" біткоїн так само швидко, як вони освоювали інтернет, то в 2024 році холдерами крипти стануть 1 млрд людей, а до 2030 року — 4 млрд".

CoinDesk повідомив минулого місяця, що кількість нових гаманців по всьому світу збільшилася на 45% із січня 2020 року до січня 2021 року, — приблизно до 66 млн.

Цикли майнінгу

Халвінг дуже сильно впливає курс криптовалюти. Це важливий процес, який призводить до зменшення вдвічі винагороди за транзакції майнінгу біткоїнів. Халвінг впливає на швидкість надходження нових монет в обіг, отже — і вартість активів, що в обігу. Історично скорочення вдвічі корелювало з циклами підйому та спаду. Деякі експерти намагаються спрогнозувати ці цикли до дня, коли завершиться халвінг.

Що потрібно знати майбутнім інвесторам про біткоїн

Як уже говорилося вище, експерти рекомендують не інвестувати понад 5% портфеля в криптовалюту та ніколи не інвестувати заощадження, які ви відкладали на випадок надзвичайних ситуацій, виплати боргів із відсотками. Шлях до довгострокового багатства та заощаджень на пенсію найчастіше виявляється успішним для людей з диверсифікованими інвестиціями, де криптовалюта становить дуже невелику частину.

У разі криптовалют, на думку фахівців, дуже добрий принцип "встановив і забув".

"Пасивне інвестування — дуже дієвий спосіб досягнення фінансових цілей", — говорить фахівчиня з фінансового планування Сара Кетрін Гутьєррес.

Оскільки криптовалюта все ще новинка, можна почекати і подивитися, як усе розвиватиметься, перш ніж ризикувати своїми грошима. Ми можемо оперувати даними, зібраними за 12 років існування біткоїна, але його вартість хоч і зростає в довгостроковій перспективі, сильно коливається день у день

Волатильність ускладнює розуміння того, "що" та "чому" стоїть за тією чи іншою крипто-стратегією. Перш ніж інвестувати в біткоїн, або будь-які альтернативні активи, запитайте себе, чого ви хочете досягти, виходячи на цей нестабільний ринок, і чому. Це допоможе вам зосередитись.

За словами Гутьєррес, фахівці з фінансового планування не мають упередженого ставлення до криптовалюти, особливо якщо клієнт проявляє інтерес до її вивчення. Проте рекомендують запитати себе, чи вам потрібна криптовалюта в принципі? Яку роль вона відіграє і чи знайдеться їй місце у вашому плані життя? У більшості випадків, каже Гутьєррес, відповідь негативна.

"Ми вважаємо, що біткоїн не потрібен для досягнення фінансових цілей", — каже вона. "Варто віддавати перевагу простим способам інвестування, які легко зрозуміти. Це дозволить вам досягти основних фінансових цілей і покращити становище в довгостроковій перспективі".