Вселенная может быть самообучающимся компьютером: ученые объяснили, что это значит

Возможно, вселенная являет собой нечто вроде нейронной сети, которая развивалась, обучалась методом проб и ошибок, и таким образом вывела незыблемые законы физики.

Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг пытались понять, как устроен мир в масштабах и атома, и галактики. Оба ученых стремились объединить все законы физики в одну общую теорию, но не успели это сделать. Теперь Стефон Александер, профессор физики Университета Брауна, решает эту проблему вместе с коллегами Джароном Ланье и Ли Смолиным. Исследователи подошли к решению несколько иначе: вместо того, чтобы сосредоточиться на законах физики, они задались вопросом, почему физический мир управляется определенными законами, а не какими-то другими. О работе ученых рассказывает издание interestingengineering.com.

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Идея Стефона Александера состоит в том, что физический мир, каким мы его знаем сегодня, не является единственной истинной реальностью, — это результат многих итераций вселенной, пытающихся установить свои законы. По словам Александера, наша вселенная, вероятно, приобрела характеристики многих возможных вселенных. В конечном итоге она достигла стабильной конфигурации, что позволило ей постепенно развиваться. Он сравнивает этот процесс попыток, неудач и повторных попыток с аркадной игрой.

"Если у вас бесконечное количество жизней, вы играете, умираете, продолжаете играть, умираете, но можете продолжать играть, верно? Я думаю, что во вселенной происходит нечто подобное", — сказал он.

Вселенная всегда может "продолжать пытаться", "изучая", что работает, а что нет, по мере своего развития. Поскольку у вселенной нет учителя, то она извлекает уроки из своего "опыта". Исследователи называют это явление "самодидактикой".

По мнению ученого, в основе всех законов физики лежит некий "метазакон", в основе которого — и Стандартная модель (теория строения и взаимодействий элементарных частиц), и общая теория относительности. Метазакон дает возможность вселенной пробовать и учиться, в некотором смысле он и есть вселенная.

"Представьте, что оборудование — это программное обеспечение, а программное обеспечение — это и есть оборудование", — объясняет Александер.

Он считает, что Общая теория относительности и Стандартная модель окончательно сформировались тогда, когда Вселенная обрела необходимую стабильность, то есть эволюционировала до определенного уровня. Александер и его коллеги не считают, что они вывели физический эквивалент теории Дарвина. Для них было важно предложить формальную версию теории, чтобы увидеть, выдерживает ли она проверку других физиков-теоретиков и эмпирическую работу экспериментаторов, или нет.

И все же исследователи достаточно смелые, чтобы заявлять, что вселенная изучает свои законы, имеет некий опыт и учится на нем. Команда считает, что теории физики можно поместить в матрицу, записав в виде уравнений или таблиц, возможно, с миллиардами столбцов и строк. Такая огромная матрица могла содержать все возможные законы, которые могли управлять вселенной. Справиться с таким огромным количеством входных и выходных данных, с их обработкой могла бы система вроде нейронной сети.

Ранее мы сообщали о том, что ученые теоретически доказали, что управление пространством и временем делает квантовые системы менее чувствительными, а потому — более эффективными.