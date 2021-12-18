Инженеры создали USB-устройство, которое "убивает" ноутбук при извлечении кабеля (видео)

Радикальные меры не позволят важной информации попасть в руки злоумышленников, даже если ее потом нельзя будет восстановить.

Компания BusKill разработала технологию, уничтожающую ноутбуки при извлечении USB-кабеля. О проекте написало издание Tech Radar.

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Существует много программ и сервисов, которые защищают компьютеры от удаленного взлома через Интернет, однако всегда остается риск физического перехвата. Чтобы защитить данные от утечки, инженеры за два года разработали магнитное USB-устройство, подключаемое к специальному адаптеру. Один конец кабеля вставляется в разъем, а другой можно закрепить на руке или одежде. В комплекте идет программа для Windows, macOS и Linux, позволяющая включить или отключить механизм защиты.

При отсоединении кабеля, например, во время кражи, компьютер на Windows и macOS автоматически блокируется — если владелец заранее установил пароль, то злоумышленнику будет сложнее получить доступ к информации. Пользователи Linux могут настроить программу BusKill таким образом, чтобы она шифровала все файлы или напрочь "сносила" операционную систему. В дальнейшем разработчики планируют предложить больше вариантов развития событий при отключении кабеля.

По их словам, такие меры предосторожности не пригодятся большинству пользователей, однако будут крайне полезны политикам, чиновникам, журналистам, общественным деятелям, военным, крипто-трейдерам и бизнесменам. Такой предохранитель не допустит, чтобы важная информация попала не в те руки.

Первая версия BusKill появилась в открытом доступе с открытым кодом для Linux и получила немалую популярность. После этого разработчики воспользовались краудсорсингом и собрали деньги на коммерческий выпуск технологии — сейчас базовый набор продается за $59, более продвинутая версия обойдется в $99.

[ + – ] Базовая версия кабеля BusKill [ + – ] Продвинутая версия кабеля BusKill

"Большинство людей не работают со сверхсекретными документами от разоблачителей и не беспокоятся о том, что тайная полиция вышибет их двери, но это тот уровень риска, для которого я разработал BusKill. И я хотел, чтобы он был доступен для журналистов, которые не обязательно используют Linux и не знают, как использовать CLI [интерфейс командной строки]", — объяснил основатель проекта Майкл Альтфилд.

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