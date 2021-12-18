Інженери створили USB-пристрій, який "вбиває" ноутбук після відключення кабелю (відео)

Радикальні заходи не дозволять важливій інформації потрапити до рук зловмисників, навіть якщо її потім не можна буде відновити.

Компанія BusKill розробила технологію, що знищує ноутбуки під час виймання USB-кабелю. Про проект написало видання Tech Radar.

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Існує багато програм та сервісів, які захищають комп'ютери від віддаленого злому через Інтернет, проте завжди залишається ризик фізичного перехоплення. Щоб захистити дані від витоку, інженери за два роки розробили магнітний USB-пристрій, який підключається до спеціального адаптера. Один кінець кабелю вставляється в гніздо, а інший можна закріпити на руці або одязі. У комплекті йде програма для Windows, macOS та Linux, що дозволяє увімкнути або вимкнути механізм захисту.

При від'єднанні кабелю, наприклад, під час крадіжки, комп'ютер на Windows і macOS автоматично блокується — якщо власник заздалегідь встановив пароль, то зловмиснику буде важче отримати доступ до інформації. Користувачі Linux можуть налаштувати програму BusKill таким чином, щоб вона шифрувала всі файли або геть-чисто "зносила" операційну систему. Надалі розробники планують запропонувати більше варіантів розвитку подій у разі відключення кабелю.

За їхніми словами, такі запобіжні заходи не стануть у нагоді більшості користувачів, проте будуть вкрай корисні політикам, чиновникам, журналістам, громадським діячам, військовим, крипто-трейдерам та бізнесменам. Такий запобіжник не допустить, щоби важлива інформація потрапила не в ті руки.

Перша версія BusKill з'явилася у відкритому доступі з відкритим кодом для Linux і набула чималої популярності. Після цього розробники скористалися краудсорсингом і зібрали гроші на комерційний випуск технології — зараз базовий набір продається за $59, більш просунута версія коштуватиме $99.

[ + – ] Базова версія кабелю BusKill [ + – ] Просунута версія кабелю BusKill

"Більшість людей не працюють із надсекретними документами від викривачів і не турбуються про те, що таємна поліція виб'є їхні двері, але це той рівень ризику, для якого я розробив BusKill. І я хотів, щоб він був доступний для журналістів, які не обов'язково використовують Linux і не знають, як використовувати CLI [інтерфейс командного рядка]", — пояснив засновник проекту Майкл Альтфілд.

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