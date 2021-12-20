Ученые собираются запустить квантовый Интернет, передающий данные со "скоростью света"

Исследователи работают над новой технологией, позволяющей создать сети, не поддающиеся взлому и передающие информацию во мгновение ока, или даже быстрее.

Согласно новому исследованию, бриллианты могут помочь создать квантовые вычислительные системы нового поколения и, возможно, поспособствовать скорейшему внедрению квантового Интернета. Об этом сообщает издание studyfinds.org.

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"Квантовые системы способны демонстрировать чудеса телепортации, отправляя огромные объемы данных на большие расстояния при помощи так называемых дефектных алмазов, в которых углерод заменен азотом", — сообщает СМИ. "Единственная проблема в том, что такие "азотные" алмазы, управляемые магнитным полем, пока что несовместимы с существующими квантовыми устройствами".

Ученые из Института передовых наук Йокогамского национального университета (Япония) ищут решения данной проблемы. Они намерены создать технологию, в основе которой будут лежать квантовая телепортация и квантовая запутанность. Технологии разные, но их попытаются свести воедино. По словам исследователей, — перед ними задача непростая. Это все равно, что пытаться подключить "древний" компьютер Altair, разработанный в 1974 году, к Интернету через Wi-Fi. Но все же они полны оптимизма.

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В квантовой механике спиновое свойство (правостороннее или левостороннее) фотона определяет, тип поляризации, что делает его предсказуемым и управляемым. А когда поляризация управляется микроволновыми и световыми волнами, движущимися перпендикулярно их источнику, возникает запутанность в немагнитном поле, в результате которой связь между фотонами оказывается устойчивой к прочим переменным. Если соединить два метода передачи и обмена информацией — поляризованные волны и телепортацию, — то можно будет запустить квантовый Интернет, скорость которого будет в разы превышать оптоволокно.

"Для того, чтобы реализовать квантовый Интернет, необходим квантовый интерфейс для обеспечения удаленного квантового запутывания фотонов, которые и будут "опорой" квантовой связи", — говорит соавтор исследования Хидео Косака. "Геометрическая природа поляризаций позволяет нам создавать удаленную квантовую запутанность, устойчивую к шумам и ошибкам. Реализация квантового Интернета сделает возможным не только квантовую криптографию и распределенные квантовые вычислительные системы, но и передачу данных на расстояние более 1000 км с огромной скоростью".

Ранее мы сообщали о том, что инженеры разработали технологии, позволяющие запускать квантовый Интернет при помощи спутников.