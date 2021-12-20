Вчені збираються запустити квантовий Інтернет, який передає дані зі "швидкістю світла"

Дослідники працюють над новою технологією, що дозволяє створити мережі, що не піддаються злому і передають інформацію миттєво, або навіть швидше.

Згідно з новим дослідженням, діаманти можуть допомогти створити квантові обчислювальні системи нового покоління і, можливо, сприяти якнайшвидшому впровадженню квантового Інтернету. Про це повідомляє видання studyfinds.org.

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"Квантові системи здатні демонструвати дива телепортації, відправляючи величезні обсяги даних на великі відстані за допомогою так званих дефектних алмазів, у яких вуглець замінено азотом", — повідомляє ЗМІ. "Єдина проблема в тому, що такі "азотні" алмази, керовані магнітним полем, поки що несумісні з квантовими пристроями, що існують".

Вчені з Інституту передових наук Йокогамського національного університету (Японія) шукають вирішення цієї проблеми. Вони мають намір створити технологію, в основі якої лежатимуть квантова телепортація та квантова заплутаність. Технології різні, але їх спробують звести докупи. За словами дослідників, перед ними завдання непросте. Це все одно, що намагатися підключити "стародавній" комп'ютер Altair, розроблений у 1974 році, до Інтернету через Wi-Fi. Але все ж таки вони сповнені оптимізму.

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У квантовій механіці спінова властивість (правостороння або лівостороння) фотона визначає тип поляризації, що робить його передбачуваним і керованим. А коли поляризація управляється мікрохвильовими та світловими хвилями, що рухаються перпендикулярно їх джерелу, виникає заплутаність у немагнітному полі, внаслідок якої зв'язок між фотонами виявляється стійким до інших змінних. Якщо з'єднати два методи передачі та обміну інформацією — поляризовані хвилі та телепортацію, — то можна буде запустити квантовий Інтернет, швидкість якого в рази перевищуватиме оптоволокно.

"Для того щоб реалізувати квантовий Інтернет, необхідний квантовий інтерфейс для забезпечення віддаленого квантового заплутування фотонів, які і будуть "опорою" квантового зв'язку", — говорить співавтор дослідження Хідео Косака. "Геометрична природа поляризацій дозволяє нам створювати віддалену квантову заплутаність, стійку до шумів і помилок. Реалізація квантового Інтернету уможливить не тільки квантову криптографію та розподілені квантові обчислювальні системи, а й передачу даних на відстань понад 1000 км із величезною швидкістю".

Раніше ми повідомляли про те, що інженери розробили технології, які дозволяють запускати квантовий Інтернет за допомогою супутників.