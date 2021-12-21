Разработан оптический процессор, который в 100 раз мощнее графических чипов (видео)
Благодаря технологии передачи данных с помощью света, устройство выполняет задачи мгновенно — без задержек и нагрева.
Компания Lightelligence разработала новый оптический процессор Photonic Arithmetic Computing Engine (PACE), который значительно превосходит графические. Об этом пишет портал Tom's Hardware.
Как утверждают разработчики, процессор состоит из 12 тыс. оптических устройств, работающих с частотой 1 ГГц. Он использует стандартную интеграцию кремниевой фотоники с интерферометром Маха-Цендера (MZI) для вычислений и микроэлектромеханические системы для изменения формы волновода — канала, по которому распространяются оптические волны или, говоря проще, световые сигналы.
Главное преимущество передачи данных с помощью света заключается в минимальной задержке между запросом и его обработкой. В то время как традиционные полупроводниковые системы имеют проблему избыточного тепла, которое возникает в результате прохождения тока через элементы нано-размера на малых частотах, фотонная система обрабатывает свои рабочие нагрузки с нулевым нагревом от сопротивления тока.
Во время испытания PACE рассчитал математическую модель Изинга, которая используется для описания намагничивания материалов и фазовых переходов. Такие вычисления часто необходимы для исследований в области термодинамики, биоинформатики, криптографии, проектирования схем, материаловедении, оптимизации электросетей и других.
С этой задачей PACE справился в 100 раз быстрее графического процессора Nvidia GeForce RTX 3080. Кроме того, устройство Lightelligence оказалось в 25 раз мощнее системы Toshiba на базе FPGA, которую создали специально для расчета модели Изинга. PACE должен ускорить сложные вычисления для разработки искусственного интеллекта, глубокого обучения (Deep Learning) и машинного обучения (Machine Learning). Компания также предлагает алгоритмы, созданные специально для решения некоторых фундаментальных вычислительных задач.
"Под некоторыми фундаментальными задачами мы подразумеваем трудноразрешимые математические задачи, известные как NP-полные, которые ставили математиков в тупик последние 50 лет", — заявил гендиректор Lightelligence Ичэнь Шен. — "Алгоритмы для NP-полных задач важны, потому что они могут быть сопоставлены друг с другом, и у них есть сотни практических применений".
Первые оптические процессоры PACE планируют выпустить на коммерческий рынок в 2023 году. До этого компания разработает пилотный ПО-продукт для ускорения искусственного интеллекта.
Ранее писали, что ученые собираются запустить квантовый Интернет для передачи данных со "скоростью света". Новая технология позволит создавать сверхзащищенные сети и квантовые компьютеры нового поколения.