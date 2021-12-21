Разработан оптический процессор, который в 100 раз мощнее графических чипов (видео)

Благодаря технологии передачи данных с помощью света, устройство выполняет задачи мгновенно — без задержек и нагрева.

Компания Lightelligence разработала новый оптический процессор Photonic Arithmetic Computing Engine (PACE), который значительно превосходит графические. Об этом пишет портал Tom's Hardware.

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Как утверждают разработчики, процессор состоит из 12 тыс. оптических устройств, работающих с частотой 1 ГГц. Он использует стандартную интеграцию кремниевой фотоники с интерферометром Маха-Цендера (MZI) для вычислений и микроэлектромеханические системы для изменения формы волновода — канала, по которому распространяются оптические волны или, говоря проще, световые сигналы.

Главное преимущество передачи данных с помощью света заключается в минимальной задержке между запросом и его обработкой. В то время как традиционные полупроводниковые системы имеют проблему избыточного тепла, которое возникает в результате прохождения тока через элементы нано-размера на малых частотах, фотонная система обрабатывает свои рабочие нагрузки с нулевым нагревом от сопротивления тока.

[ + – ] Оптический процессор Photonic Arithmetic Computing Engine

Во время испытания PACE рассчитал математическую модель Изинга, которая используется для описания намагничивания материалов и фазовых переходов. Такие вычисления часто необходимы для исследований в области термодинамики, биоинформатики, криптографии, проектирования схем, материаловедении, оптимизации электросетей и других.

С этой задачей PACE справился в 100 раз быстрее графического процессора Nvidia GeForce RTX 3080. Кроме того, устройство Lightelligence оказалось в 25 раз мощнее системы Toshiba на базе FPGA, которую создали специально для расчета модели Изинга. PACE должен ускорить сложные вычисления для разработки искусственного интеллекта, глубокого обучения (Deep Learning) и машинного обучения (Machine Learning). Компания также предлагает алгоритмы, созданные специально для решения некоторых фундаментальных вычислительных задач.

"Под некоторыми фундаментальными задачами мы подразумеваем трудноразрешимые математические задачи, известные как NP-полные, которые ставили математиков в тупик последние 50 лет", — заявил гендиректор Lightelligence Ичэнь Шен. — "Алгоритмы для NP-полных задач важны, потому что они могут быть сопоставлены друг с другом, и у них есть сотни практических применений".

Первые оптические процессоры PACE планируют выпустить на коммерческий рынок в 2023 году. До этого компания разработает пилотный ПО-продукт для ускорения искусственного интеллекта.

Ранее писали, что ученые собираются запустить квантовый Интернет для передачи данных со "скоростью света". Новая технология позволит создавать сверхзащищенные сети и квантовые компьютеры нового поколения.