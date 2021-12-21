Ученые увеличили мощность квантовых компьютеров в 2,5 раза благодаря нагромождению кубитов

Ученые использовали третье состояние суперпозиции, в которой находятся кубиты, чтобы записывать больше информации и снизить количество ошибок всей системы.

Компания Rigetti Computing представила квантовый компьютер Aspen-M с "тройными" кубитами, который в 2,5 раза превосходят по мощности другие системы. Об этом пишет издание ZDNet.

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Aspen-M состоит из двух систем по 40 кубитов каждая, соединенных между собой. По словам разработчиков, компьютер не только работает быстрее аналогов, но и снижает вероятность ошибок при считывании информации в два раза. Кроме того, система обеспечивает третье состояние, превращающее кубиты в "кутриты" (qutrits).

Квантовые частицы, кубиты, в отличие от битов, могут одновременно находиться в состоянии "1" и "0". Это состояние называется суперпозицией. Так вот кутриты могут находиться в еще одном дополнительном состоянии, позволяющем кодировать еще больше информации. Как утверждают разработчики, новая суперпозиция влияет на количество ошибок — их становится меньше. В настоящее время протестировать экспериментальную технологию можно через службу Quil-T.

"Наши процессоры смогут задействовать исследователи, изучающие новейшие технологии квантовых вычислений, квантовой физики, и те, кто интересуются традиционными алгоритмами на основе кубитов", — заявил генеральный директор Rigetti Computing Чад Ригетти.

[ + – ] Квантовый процессор Rigetti Computing Фото: zdnet.com

Вместо того, чтобы увеличивать размеры одного квантового процессора, инженеры объединили две микросхемы поменьше в модульной системе. Благодаря этому машина может обрабатывать наборы данных для высокопроизводительных приложений. В теории, ее можно масштабировать, добавляя дополнительные процессоры. Сейчас бета-версия Aspen-M доступна в тестовом режиме для ограниченного круга инженеров.

"Мы считаем, что такая система поспособствует достижению квантового преимущества, особенно если дело коснется решения реальных сложных проблем", — подчеркнул Чад Ригетти.

Компания Rigetti объявила о сотрудничестве с Deloitte и Strangeworks для изучения квантовых приложений в области моделирования материалов, оптимизации и машинного обучения с использованием новых процессоров.

Ранее писали, что ученые пытаются управлять пространством и временем, чтобы создать квантовые компьютеры нового поколения. Пока такая возможность доказана лишь теоретически, но физики видят в этой технологии большие перспективы.

Писали также, что инженеры научились собирать квантовые компьютеры из готовых деталей. В основе упрощенной конструкции лежит кольцо, в котором одновременно вращаются множество фотонов-кубитов.