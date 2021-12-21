Вчені збільшили потужність квантових комп'ютерів у 2,5 рази завдяки нагромадженню кубітів

Вчені використали третій стан суперпозиції, в якій знаходяться кубіти, щоб записувати більше інформації та знизити кількість помилок усієї системи.

Компанія Rigetti Computing представила квантовий комп'ютер Aspen-M із "потрійними" кубітами, який у 2,5 рази перевершують за потужністю інші системи. Про це пише видання ZDNet.

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Aspen-M складається із двох систем по 40 кубітів кожна, які з'єднані між собою. За словами розробників, комп'ютер не тільки працює швидше за аналоги, але й знижує ймовірність помилок під час зчитування інформації удвічі. Крім того, система забезпечує третій стан, що перетворює кубіти на "кутріти" (qutrits).

Квантові частинки, кубіти, на відміну бітів, можуть одночасно перебувати у стані "1" і "0". Цей стан називається суперпозицією. Так ось кутріти можуть перебувати в ще одному додатковому стані, що дозволяє кодувати ще більше інформації. Як стверджують розробники, нова суперпозиція впливає на кількість помилок – їх стає менше. Нині тестувати експериментальну технологію можна через службу Quil-T.

"Наші процесори зможуть задіяти дослідники, які вивчають новітні технології квантових обчислень, квантової фізики, і ті, хто цікавиться традиційними алгоритмами на основі кубітів", — заявив генеральний директор Rigetti Computing Чад Рігетті.

[ + – ] Квантовий процесор Rigetti Computing Фото: zdnet.com

Замість того, щоб збільшувати розміри одного квантового процесора, інженери об'єднали дві менші мікросхеми в модульній системі. Завдяки цьому машина може обробляти набори даних для високопродуктивних програм. Теоретично, її можна масштабувати, додаючи додаткові процесори. Наразі бета-версія Aspen-M доступна у тестовому режимі для обмеженого кола інженерів.

"Ми вважаємо, що така система сприятиме досягненню квантової переваги, особливо якщо справа торкнеться вирішення реальних складних проблем", — наголосив Чад Рігетті.

Компанія Rigetti оголосила про співпрацю з Deloitte та Strangeworks для вивчення квантових додатків у галузі моделювання матеріалів, оптимізації та машинного навчання з використанням нових процесорів.

Раніше писали, що вчені намагаються керувати простором та часом, щоб створити квантові комп'ютери нового покоління. Поки що така можливість доведена лише теоретично, але фізики бачать у цій технології великі перспективи.

Писали також, що інженери навчилися збирати квантові комп'ютери із готових деталей. В основі спрощеної конструкції лежить кільце, в якому одночасно обертається безліч фотонів-кубітів.