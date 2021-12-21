Хакеры наворовали личных данных на $700 млрд: кто пострадал больше всего

По предварительным данным, в 2021 году киберпреступники использовали мошенничество с приложениями и захват аккаунтов, чтобы красть не только данные, но и деньги.

Консалтинговая компания Aite Group подсчитала убытки, которые жители США понесли из-за кражи личных данных. Результаты исследования опубликовали на сайте Insurance Information Institute.

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По предварительным подсчетам, убытки от кражи финансовой информации в 2021 году составят $721,3 млрд. Полная картина пока неизвестна, но эксперты уже собрали предварительные данные, а также представили подробную статистику за предыдущие два года.

В 2019 году общий ущерб от кражи личных данных составил $502,5 млрд и увеличился на 42% — до $712,4 млрд, — в 2020 году. Как объясняют аналитики, большой рост спровоцирован высоким уровнем безработицы во время пандемии, поскольку мошенников привлекли пособия по безработице, суммы которых были увеличены.

Под кражей личных данных эксперты подразумевают мошенничество с приложениями, когда киберпреступники использовали конфиденциальную информацию жертв для открытия новой учетной записи, а также захват аккаунтов для перевода средств. К примеру, злоумышленники получали доступ к бонусным счетам авиакомпаний, отелей и магазинов или страховым полисам других людей.

[ + – ] Статистика по краже данных в США

По данным онлайн-опроса, проведенного в декабре 2020 года среди совершеннолетних американцев, в 2019-2020 годах 37% потребителей пострадали от мошенничества с приложениями, а у 38% перехватили учетные записи. Чаше всего жертвами в 2020 году становились люди возрастом от 35 до 44 лет — около 30% всех случаев.

Сеть Consumer Sentinel Network при поддержке Федеральной торговой комиссией США (FTC), отслеживает заявления о мошенничестве и краже личных данных, которые были поданы в федеральные, государственные, местные правоохранительные органы и частные организации. В 2020 году ведомство получило 4,8 млн таких сообщений, что на 45% больше по сравнению с 2019 годом.

Почти треть жалоб касались мошенничества, связанного с оформлением или получением пособия по безработице. Следующим по величине стали махинации с получением новых кредитных карт на имя ничего не подозревающих граждан — почти 500 тыс. случаев. Злоумышленники также заявляли о потере денег в надежде получить их обманом, всего они попытались "вернуть" $3,3 млрд. В среднем каждая жертва потеряла в следствие таких манипуляций и афер $311.

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