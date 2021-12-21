Хакери накрали особистих даних на $700 млрд: хто постраждав найбільше

Прогноз на 2021 рік включає шахрайство з додатками та захоплення акаунтів, саме це дозволить кіберзлочинцям красти не тільки дані, а й гроші.

Консалтингова компанія Aite Group підрахувала збитки, які жителі США зазнали через крадіжку особистих даних. Результати дослідження було опубліковано на сайті Insurance Information Institute.

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За попередніми підрахунками, збитки від крадіжки фінансової інформації у 2021 році становитимуть $721,3 млрд. Повна картина поки що невідома, але експерти вже зібрали попередні дані, а також представили докладну статистику за попередні два роки.

У 2019 році загальна шкода від крадіжки особистих даних становила $502,5 млрд і збільшилася на 42% — до $712,4 млрд, — у 2020 році. Як пояснюють аналітики, велике зростання спровоковане високим рівнем безробіття під час пандемії, оскільки шахраїв залучили до допомоги з безробіття, суми яких було збільшено.

Під крадіжкою особистих даних експерти мають на увазі шахрайство з програмами, коли кіберзлочинці використовували конфіденційну інформацію жертв для відкриття нового облікового запису, а також захоплення акаунтів для переказу коштів. Наприклад, зловмисники отримували доступ до бонусних рахунків авіакомпаній, готелів та магазинів або страхових полісів інших людей.

[ + – ] Статистика з крадіжки даних у США

За даними онлайн-опитування, проведеного у грудні 2020 року серед повнолітніх американців, у 2019-2020 роках 37% споживачів постраждали від шахрайства з програмами, а у 38% перехопили облікові записи. Найчастіше жертвами у 2020 році ставали люди віком від 35 до 44 років – близько 30% усіх випадків.

Мережа Consumer Sentinel Network за підтримки Федеральної торгової комісії США (FTC) відстежує заяви про шахрайство та крадіжку особистих даних, які були подані до федеральних, державних, місцевих правоохоронних органів та приватних організацій. У 2020 році відомство отримало 4,8 млн таких повідомлень, що на 45% більше порівняно з 2019 роком.

Майже третина скарг стосувалася шахрайства, пов'язаного з оформленням або отриманням допомоги з безробіття. Наступним за величиною стали махінації з отриманням нових кредитних карток на ім'я громадян, які нічого не підозрюють, — майже 500 тис. випадків. Зловмисники також заявляли про втрату грошей, сподіваючись отримати їх обманом, усього вони спробували "повернути" $3,3 млрд. У середньому кожна жертва втратила внаслідок таких маніпуляцій та афер $311.

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