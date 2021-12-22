Минцифры засекретило меморандум о сотрудничестве с Apple: почему это случилось

Министерство указывает, что документ изначально предусматривал нераспространение информации, как со стороны украинских чиновников, так и со стороны американской корпорации.

В ноябре Минцифры сообщило о подписании меморандума с компанией Apple в рамках стратегического сотрудничества. Тогда министр Федоров отчитался перед гражданами Украины в своем telegram-канале, перечислив основные пункты документа. Однако прочесть его полностью оказалось невозможным. Почему меморандум засекретили, разбирался Фокус.

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Текст меморандума Минцифры и Apple недоступен

Издание "Українські Новини" недавно направило запрос в Министерство цифровой трансформации Украины касательно текста меморандума, подписанного с американской компанией Apple. Журналисты хотели ознакомиться с документом, однако ведомство ответило отказом. В своей публикации "УН" разместили отрывок из официального письма, в котором поясняется, что запрашиваемая СМИ информация является конфиденциальной. Также в письме отмечается, что доступ к информации был ограничен компанией Apple, которая, согласно украинскому законодательству (ст. 7 и ст. 13 ЗУ "О доступе к публичной информации"), имела право это сделать.

[ + – ] Ответ Министерства цифровой трансформации журналистам

Фокус также направил запрос в Министерство цифровой трансформации Украины с просьбой разъяснить ситуацию вокруг документа. Официальный ответ:

"Меморандумы между бизнесом и государствами — это стандартная мировая практика для эффективного сотрудничества и реализации совместных проектов и инициатив.

В положениях Меморандума о взаимопонимании между Минцифры и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine предусмотрено ограничение доступа к информации о характере любых отношений между Apple и Минцифры. Также не дано согласие на ее распространение".

О чем шла речь в меморандуме с Apple и кто его подписал

В сентябре во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский и представители Минцифры договорились с Apple о "стратегическом сотрудничестве", а также использовании продуктов и сервисов. Соответствующий документ подписали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор компании по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.

Пресс-служба Минцифры сообщила, что в рамках меморандума Apple примет участие в переписи населения Украины, запланированного на 2022-2023 годы.

Кроме того, специалисты корпорации поделятся своим опытом цифровизации документооборота (режим paperless) и взаимодействия граждан с органами власти, помогут улучшить работу приложения "Дія" на iOS-устройствах, будут участвовать в проектах по развитию цифровой грамотности и предложат инициативы по внедрению IT-технологий в медицинскую сферу. Минцифры и Apple договорились создать рабочие группы для разработки планов в рамках согласованных проектов. Специалисты должны встречаться для совместной работы над инициативами и обмениваться опытом.

[ + – ] Михаил Федоров, Владимир Зеленский и Марк Леннон (Apple)

Как тогда отметил Михаил Федоров: "Корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих".

Apple также согласилась поработать с украинским министерством по делам ветеранов, чтобы помочь ведомству в цифровизации и проведении аудитов. В частности, компания должна помочь в ведении электронных реестров, касающихся состояния здоровья ветеранов, обработке информации и запуске телемедицины при помощи современных электронных устройств.

Ранее писали, что Владимир Зеленский рассказал о проведении переписи населения с помощью Apple. Украина станет второй страной мира после США, которой компания пособит в этом деле. На проект из государственного бюджета решили выделить 80 млн грн. Как добавил министр Михаил Федоров, Apple может дать в аренду технику, которая окажется ненужной после переписи.